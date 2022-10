Bologna-Lecce, match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna domenica 23 ottobre alle ore 15:00. Tra le formazioni affrontate almeno 20 volte in Serie A, il Lecce è quella contro cui il Bologna ha perso meno partite: solo tre sconfitte in 26 precedenti, completano 12 vittorie rossoblù e 11 pareggi.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kasius

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Squalificati: Gallo

Indisponibili: nessuno

BOLOGNA-LECCE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Bologna-Lecce, domenica 23 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Il Bologna è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide contro il Lecce in Serie A (7V, 5N), vincendo per 3-2 entrambi gli ultimi due confronti nella stagione 2019/20.

Il Lecce ha vinto solo una delle 13 trasferte contro il Bologna in Serie A (4N, 8P): 2-0 il 18 settembre 2011 grazie ai gol di Guillermo Giacomazzi e Carlos Grossmüller.

Il Bologna ha vinto solo una delle 10 partite di questo campionato: 2-1 v Fiorentina l’11 settembre (4N, 5P), l’ultima volta che aveva registrato così pochi successi dopo altrettanti match stagionali di Serie A risaliva al 2003/04.

Nessuna squadra ha pareggiato più gare del Lecce in questa Serie A (cinque, al pari dell’Empoli); solo una volta in precedenza i salentini avevano pareggiato così tante partite dopo le prime 10 partite stagionali di Serie A: nel 2008/09 (in quel caso pareggiarono anche nell’11° match).

Thiago Motta ha ottenuto un solo punto in quattro match alla guida del Bologna in campionato, l’ultimo allenatore che non ha registrato alcuna vittoria nelle sue prime cinque partite con i rossoblù in Serie A è stato Pierpaolo Bisoli nel 2011 (1N, 4P in quel caso).

Nessuna squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto al Bologna in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 14, al pari del Leicester. I rossoblù hanno infatti vinto solo una delle sette gare in cui si sono trovati sopra nel punteggio nella Serie A 2022/23 (4N, 2P).

A partire dallo scorso campionato, il Bologna ha vinto il 29% delle partite in Serie A con Marko Arnautovic in campo (12/42), mentre senza l’attaccante austriaco la % di successi dei rossoblù scende al 17% (1/6).

L’unica doppietta di Riccardo Orsolini in Serie A è stata messa a segno contro il Lecce, il 22 dicembre 2019 al Via Del Mare. Il classe ’97 è ancora alla ricerca del suo primo gol in questo campionato, la sua ultima rete risale infatti allo scorso 15 maggio contro il Sassuolo.

Sfida tra due dei tre giocatori che hanno effettuato più tiri totali nella Serie A 2022/23 senza segnare: Riccardo Orsolini (15) e Lameck Banda (14), a quota 14 troviamo anche Nicolò Zaniolo.

Fantacalcio: i consigli per la 11a giornata di Serie A

