Paul Pogba potrà riaggregarsi alla squadra fra due mesi. Gli esami effettuati prima dell'operazione chirurgica al menisco cui si è dovuto sottoporre il centrocampista francese hanno riscontrato un peggioramento delle condizioni rispetto al momento dell'infortunio, confermando l'inadeguatezza della terapia conservativa, tentata come carta disperata per poter disputare il Mondiale.

L'operazione è stata effettuata dal dottor Roberto Rossi, specialista in ortopedia e traumatologia, primario dell'ospedale Mauriziano di Torino. Il medico seguirà Pogba anche nella fase di recupero e ha tratteggiato la situazione in una lunga intervista concessa a Tuttosport.

"La lesione del menisco esterno era complessa, perché il tessuto era frammentato - ha dichiarato -. La terapia conservativa non ha funzionato. Anzi, la lesione è peggiorata. E quando il giocatore ha provato a forzare ha avuto un blocco articolare del ginocchio. Anche se avessimo voluto compiere una sutura del menisco rotto, non c'erano le condizioni per farlo. Non era più riparabile. Siamo potuti intervenire soltanto con una meniscectomia. Del resto, Pogba era già stato visitato da due luminari del settore, ed entrambi avevano dato indicazione per un intervento. In accordo con i medici della Juventus, abbiamo indicato in otto settimane il tempo necessario perché Pogba possa riaggregarsi alla squadra e tornare agli allenamenti di gruppo".

