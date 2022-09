Inter di Simone Inzaghi. In accordo con lo staff sanitario del club nerazzurro, Romelu Lukaku è infatti volato in Belgio per proseguire nel recupero dopo la distrazione ai flessori della coscia destra. Lì avrà modo di continuare il suo percorso riabilitativo e di condividere i progressi con lo staff della sua nazionale, anche se il suo soggiorno in Belgio sarà comunque di pochi giorni. Dopo il k.o. nel primo derby stagionale , uno spiraglio di buone notizie per l'di Simone Inzaghi. In accordo con lo staff sanitario del club nerazzurro,è infattiper proseguire nel recupero dopo ladella coscia destra. Lì avrà modo di continuare il suoe di condividere i progressi con lo staff della sua nazionale, anche se il suo soggiorno in Belgio sarà comunque di pochi giorni.

Ad

Calciomercato Pagelle mercato: Napoli regina assoluta, 4 le bocciate 02/09/2022 ALLE 10:18

L'attaccante belga vorrebbe bruciare le tappe e rientrare prima della sosta per le nazionali. Lukaku sarà sicuramente out per la prima partita del Gruppo B di Champions League, contro il Bayern Monaco, e per la prossima sfida di campionato, in programma sabato 10 settembre a San Siro contro il Torino.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calcio Miranchuk verso il Toro; Cremonese scatenata con bomber Dessers 10/08/2022 ALLE 17:45