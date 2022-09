doppietta del solito Marko Arnautovic. Il 16° posto provvisorio in classifica, con 3 punti maturati in altrettante gare terminate in parità. Per ultimo, le voci di un potenziale clamoroso esonero dalla panchina del Bologna. Sinisa Mihajlovic ne ha viste abbastanza per non lasciarsi invischiare nel marasma di rumor e voci non confermate, ma all'ANSA ha rilasciato comunque dichiarazioni interessanti. Il pareggio (2-2) in rimonta con lo Spezia , grazie a unadel solito. Ilprovvisorio in classifica, conmaturati in altrettante gare terminate in parità. Per ultimo, le voci di undalla panchina del Bologna.ne ha viste abbastanza per non lasciarsi invischiare nel marasma di rumor e voci non confermate, ma all'ha rilasciato comunque dichiarazioni interessanti.

"Per adesso non ho nessun sentore. Non mi fascio la testa prima di romperla, cerco di dare il massimo e vado per la mia strada. Nel calcio, come si suol dire, ci sono allenatore esonerati e quelli che saranno esonerati. Io cerco di stare sul pezzo finché sono l'allenatore del Bologna. Cosa mi aspetto da domani? Di svegliarmi, di essere ancora vivo e andare in campo con la grinta che ho sempre messo nel fare il mio lavoro al meglio possibile. Questo lo posso gestire. A ciò che non posso controllare, non penso. Se succede, succede. Io ho la coscienza pulita".

In conferenza stampa, il tecnico del Bologna ha anche affrontato lo stato d'animo del gruppo rossoblù dopo l'ennesimo pareggio in Serie A: "Il mio stato d'animo è sempre lo stesso che avevo dopo Verona, Salernitana o Lazio. Partite in cui avevamo la possibilità di vincere come quella di oggi, dopo essere partiti bene. Dopo il gol del vantaggio non siamo stati coraggiosi, ci siamo rilassati, abbiamo smesso di giocare, non siamo andati ad attaccare alti, non salviamo con i quinti sui loro difensori centrali... siamo rimasti bassi e lo Spezia ha preso la supremazia. Era questione di tempo e un gol l'avremmo preso".

