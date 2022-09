Spezia-Bologna , match valido per la 5a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-2, frutto delle reti di Marko Arnautovic (doppietta), Simone Bastoni ed autorete di Jerdy Scouten. La gara è stata arbitrata da Antonio Giua di Olbia. Con questo risultato, Spezia a 5 punti e Bologna a quota 3. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dello Spezia

Bartlomiej DRAGOWSKI 5,5: deve sempre migliorare molto nelle uscite...

Petko HRISTOV 5,5: qualche distrazione di troppo dal suo presidio difensivo.

Jakub KIWIOR 5: più impegnato alle questioni di metà campo rispetto a quelle difensive.

Dimitris NIKOLAOU 6: l'unico che dà un'impronta di sicurezza alla difesa di mister Luca Gotti.

Emil HOLM 6: dare l'ex SønderjyskE mette fisicità sulla fascia destra in entrambe le fasi.

Dall'88' Leandro Sanca: sv.

Viktor KOVALENKO 6: s'intende bene con Bourabia, non disdegnando la conclusione in porta.

Dal 64' Kevin Agudelo 6: il brio c'è, manca l'idea giusta, là davanti.

Mehdi BOURABIA 6,5: prezioso su più fronti in zona nevralgica.

Simone BASTONI 7,5: un gol fatto e un'autorete (quella di Schouten) propiziata. Nativo di La Spezia, quest'oggi (in particolare) è stata un'ovazione dietro l'altra davanti ai suoi tifosi.

Dal 76' Mikael Ellertsson 5,5: tocca pochissimi palloni, si vede poco.

Arkadiusz RECA 5: in difesa, il polacco non rientra praticamente mai.

Emmanuel GYASI 6: brillante nel primo tempo, finisce per perdere grip nel corso della ripres.

Dall'88' Jacopo Sala: sv.

M'Bala NZOLA 6: si sacrifica molto per l'intero reparto. Molto apprezzabile la sua difesa del pallone. Tuttavia, là davanti, resta a secco.

Mister Luca GOTTI 6: c'è ancora molto da registrare in fase difensiva. Ma 5 punti nelle prime 5 partite, per lo Spezia, costituiscono un bottino onorevole.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6: parecchio coperto sulla rete di Bastoni, assolutamente incolpevole sull'autogol di Schouten.

Adama SOUMAORO 6: qualche distrazione difensiva compensata da apprezzabili incursioni in fase dl'attacco.

Gary MEDEL 6,5: incolpevole su entrambi i gol subiti dal Bologna. Tanto più che il secondo si è trattata di una clamorosa autorete "inventata" da Schouten. Mette la giusta dose di grinta nel reparto difensivo, infondendola ai propri compagni. Suo l'assist lungo per Arnautovic in occasione dello 0-1 felsineo.

Jhon LUCUMI 6: si sta abituando, partita dopo partita, alle difficoltà della nostra Serie A. Il colombiano arrivato dal Belgio può diventare un elemento importante a disposizione di Mihajlovic.

Lorenzo DE SILVESTRI 6: presidia con equilibrio l'intera corsia destra.

Nikola MORO 5,5: prestazione timida in mediana per l'ex Dinamo Mosca. Mihajlovic lo sostituisce all'intervallo per l'argentino Dominguez.

Dal 46' Nicolas Dominguez 6,5: in fase d'interdizione garantisce maggiore solidità.

Jerdy SCHOUTEN 4: dare autorete da filmato della Gialappa's band. Un colpo di testa ben assestato verso la propria porta, senza alcuna pressione avversaria. Ai limiti dell'inspiegabile.

Charalampos LYKOGIANNIS 4,5: si fa aggirare malamente da Simone Bastoni in occasione del momentaneo 1-1. Da lì, l'ex Cagliari non siriprende più.

Dal 76' Andrea Cambiaso 6,5: velocità ed estro. L'ex Genoa (di proprietà della Juve) merita una maglia da titolare fisso.

Riccardo ORSOLINI 6: corss e impegna, senza arrivare però al guizzo vincente che Mihajlovic giustamente gli chiede. In sua difesa, da ravvisare i calci e calcioni che si becca per tutto il tempo in cui resta in campo.

Dal 62' Joshua Zirkzee 5: entra nel tabellino solo per l'ammonizione in pieno recupero.

Marko ARNAUTOVIC 8: possente, straripante, bomber vero. Se solo il Bologna riuscisse ad acquisire maggiore solidità difensiva...

Musa BARROW 5: privo di idee, non assiste Arnautovic come dovrebbe.

Dal 62' Roberto Soriano 7: subito in palla, splendida la lunga verticalizzazione (a meno di 2' dal suo ingresso in campo) con cui serve Arnautovic per il gol del definitivo 2-2.

Mister Sinisa MIHAJLOVIC 6: la sua squadra deve necessariamente acquisire fiducia nei propri mezzi. I numeri tecnici ci sono tutti per disputare un altro buon campionato.

