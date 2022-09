Paul Pogba. Secondo le informazioni riportate da "Le Monde", il fratello del calciatore della Juventus, Mathias, e altre tre persone sono state posti in custodia cautelare dalla polizia tra martedì 13 settembre e mercoledì 14 settembre. Procedono le indagini sul presunto tentativo di estorsione ai danni di. Secondo le informazioni riportate da "", il fratello del calciatore della Juventus,, e altre tre persone sono state posti in custodia cautelare dalla polizia tra martedì 13 settembre e mercoledì 14 settembre.

Secondo una fonte a conoscenza della questione, Mathias Pogba, 32 anni, "si è presentato", mercoledì pomeriggio, "al servizio investigativo" prima di essere posto in custodia di polizia. Contattato da "Le Monde", né l'avvocato di Mathias Pogba, Richard Arbib, né Rafaela Pimenta, l'avvocato di Paul Pogba, non hanno risposto.

La custodia di polizia di Mathias Pogba e di altre tre persone costituisce un aggiornamento rispetto all'apertura, il 2 settembre, da parte della procura di Parigi di "un'indagine giudiziaria contro X capi di estorsione a mano armata in una banda organizzata, sequestro di persona o sequestro con rilascio prima del settimo giorno in una banda organizzata per preparare o facilitare la commissione di un reato o di un reato e la partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un reato”.

