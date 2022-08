Ad

SUL TURNOVER

"No, non ho ancora deciso la formazione, perché siamo vicini alla partita scorsa. Ci saranno i rientri come disponibilità di Di Maria e Fagioli. Domani mattina deciderò, la partita più importante è quella di domani poi verranno le altre. Abbiamo lasciato 4 punti per strada e dobbiamo assolutamente recuperarli”

SU MILIK

"Domani saranno importante, come sempre, i cambi. Dovrò valutare se farlo incominciare assieme a Vlahovic o farlo partire in panchina".

SU SOULE’ E SUI GIOVANI

"Chiamiamoli calciatori perché poi qualcuno dice che io tendo a sminuire i giovani. Miretti ha fatto una grande partita, poi capiterà che avrà bisogno di recuperare per una componente psicologica perché ha giocato con la Roma. Se sono bravi li faccio giocare. Credo che di giocatori giovani che hanno giocato da quando ho cominciato io ce ne sono parecchi Non deve passare il messaggio che il giovane deve giocare, se sono bravi giocano. C'è una cosa importante però che è quella di vincere le partite. Soulè sta facendo bene, però in questo momento sto facendo altre scelte. La Juventus deve puntare a vincere e io faccio delle scelte in base alla partita indipendentemente dall'età. La dimostrazione è che Miretti ha giocato. È molto più semplice di quello che sembra”

SU POGBA

"Al momento non è disponibile, se tutto procede nel migliore dei modi prossima settimana tornerà a correre. Poi vediamo come evolverà per averlo il prima possibile, perché è un giocatore molto importante per noi".

SU PAREDES E SU BONUCCI

"Su Paredes non penso a niente perché gioca nel Psg. Finito l'allenamento sono venuto a parlare con voi. Bonucci è a posto e da dopodomani sarà con la squadra, ci sarà con la Fiorentina, è un recupero importante. Sono contento di Gatti e vedrò se farlo giocare".

SULLA SFIDA CONTRO LO SPEZIA

"Abbiamo giocato tre partite dall'inizio, devo mettere in campo la migliore formazione per giocare contro lo Spezia. Bisogna essere molto bravi perché giocare contro la Roma dopo uno 0 a 0 contro la Samp era più facile. Domani è importante, va preparata in modo migliore rispetto ala Roma che si prepara da sola. Lo Spezia ha 4 punti, fa gol, sta facendo bene come noi. Domani la partita va aggredita, per fare questo ci vuole un approccio giusto e la cattiveria giusta, con grande rispetto per lo Spezia. Sono tre punti che vanno portati a casa".

SU DANILO

"Ha fatto una buona partita. Difensivamente abbiamo commesso qualche errore, ma è normale quando due giocatori giocano per la prima volta assieme e uno fa per la prima volta il centrale. Son contento di tutti i difensori che ho a disposizione. Poi Danilo è quello che può giocare ovunque. Avere giocatori così è molto importante".

SULLA SITUAZIONE FAMILIARE DI POGBA

"Gli infortunati lavorano ad orari diversi dalla squadra e non l'ho visto".

SULLA COMPETITIVITA’

"La competitività è sempre molto importante. Giocando una partita ogni tre giorni ormai con i cinque cambi giochi in 15 non più in 13. Questo può essere un vantaggio. Non bisogna avere dei picchi bisogna viaggiare a velocità di crociera. È normale che questi 4 punti sono pesanti e domani la partita va aggredita in tutti i sensi. I punti persi magari li recupereremo più avanti, adesso è importante dare continuità"

SU MCKENNIE

"McKennie è stato molto bravo. L'ho chiamato in causa nelle prime due partite, veniva da una lussazione della spalla e aveva lavorato solo tre giorni e ha fatto quello che doveva fare nei migliore dei modi. Sta crescendo la condizione come tutta la squadra e sono contento"

SULL’AGENTE DI FAGIOLI

"Non commento perché se dovessi commentare tutto quello che viene detto... A tutti viene permesso di parlare con questi social. Ormai fa parte del mondo del calcio che ognuno possa esprimere la propria opinione. Sono contento di quello che sta facendo Fagioli"

SU ROVELLA E FAGIOLI

Rovella è già partito, sta andando a Monza. Farlo stare qui e interrompere un percorso di continuità sarebbe stato dannoso per lui. Mi dispiace perché avevo grande fiducia ma andava fatta una scelta. Fagioli al momento è della Juventus e credo rimarrà alla Juve”.

