La Lega Serie A ha comunicato, ossia la prima dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar . I vertici hanno reso noto anche le televisioni che trasmetteranno le partite in diretta. Nel periodo selezionato, spiccano alcuni big match.(7ª giornata) si terrà domenica 18 settembre alle ore 20:45. Nella giornata successiva,, sabato 1 ottobre alle ore 18:00. La nona giornata è segnata dallo, sabato 8 ottobre alle ore 18:00. Questa partita nella passata stagione fu tra le più brutte ma non c’era Vlahovic nei bianconeri. I rossoneri incontreranno poi il Monza di Berlusconi sabato 22 ottobre alle ore 18:00. Domenica 23 ottobre alle ore 20:45. Grande attesa poi per la 13ª giornata che prevededomenica 6 novembre alle ore 18:00 elo stesso giorno alle 20:45. Incredibile la programmazione della 14ª e della 15ª giornata che sono esattamente consecutive, giovedì 10 novembre finisce una, venerdì 11 novembre inizia l’altra. Domenica 13 novembre alle ore 12:30e alle ore 20:45. Il campionato poi si ferma e riprenderà soltanto il 4 gennaio 2023. Tutte e 10 le partite nello stesso giorno ma con un inedito spezzatino: 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Nell’ultimo slot c’è, che potrebbe già lanciare segnali importanti per la corsa scudetto.