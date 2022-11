Cremonese-Milan: probabili formazioni e statistiche

Serie A - La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite casalinghe contro il Milan in Serie A, incluse le due più recenti del 1994 e del 1996 - in generale, i grigiorossi hanno ottenuto più clean sheet interni solamente contro il Napoli nella competizione (quattro).