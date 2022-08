Proprio pochi giorni fa Mertens ha ufficialmente dato l'addio alla maglia del Napoli dopo averla indossata per 9 anni. L'attaccante belga si era rivolto ai tifosi con un commovente video pubblicato sui propri profili social durante il quale aveva manifestato la volontà di non vendere la sua casa in città in modo da poterci tornare appena possibile. Il futuro calcistico di Mertens è ancora un'incognita: al momento la sua destinazione più probabile sembra il Galatasaray.