Empoli-Atalanta, match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Castellani di Empoli domenica 30 ottobre alle ore 12:30. Dopo il successo per 1-0 dello scorso maggio, firmato Leo Stulac, l'Empoli potrebbe vincere due sfide di fila contro l'Atalanta per la prima volta in Serie A - risale inoltre al 2007 l'ultima striscia di almeno due clean sheet per i toscani contro la Dea (tre nell'occasione).

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Akpa-Akpro, Grassi, Ismajli, Tonelli

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Muriel

Indisponibili: De Roon, Palomino, Zappacosta

EMPOLI-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Empoli-Atalanta, domenica 30 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 12:00.

Statistiche Opta

L'Empoli non ha trovato il gol nel 60% delle partite interne disputate contro l'Atalanta in Serie A - per i toscani, inoltre, un solo successo nelle sei più recenti (1N, 4P), 3-2 nel novembre 2018.

Dopo la sconfitta per 0-4 contro la Juventus, l'Empoli potrebbe perdere due gare consecutive di Serie A senza trovare la rete per la prima volta dal dicembre 2018 (Torino e Inter).

Nell'ultimo turno, l'Atalanta ha perso senza segnare la sua prima partita di questo campionato (record per la Dea con la prima sconfitta arrivata all'11ª gara) - i bergamaschi erano imbattuti dallo scorso maggio, quando persero due sfide consecutive, entrambe senza trovare la rete, una delle due contro l’Empoli.

Dopo il pareggio alla Dacia Arena contro l'Udinese, l'Atalanta potrebbe impattare due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal maggio 2021, in quel caso due 1-1 contro Roma e Sassuolo.

Atalanta (cinque) ed Empoli (sei) sono due delle tre squadre che in questa Serie A hanno registrato meno sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area - meno di loro ne conta soltanto il Verona (due).

Atalanta ed Empoli sono le due squadre che in questa Serie A hanno realizzato più gol da fuori area: quattro a testa - i toscani ne avevano collezionati in totale sei in 38 giornate dello scorso campionato.

Mattia Destro ha segnato tre reti in Serie A contro l'Atalanta, anche se la più recente risale all'aprile 2017, quando vestiva la maglia del Bologna - la prossima sarà per l'attaccante dell'Empoli la 100ª vittoria nel massimo campionato italiano.

Le prime 17 presenze in Serie A di Sam Lammers sono arrivate con la maglia dell'Atalanta tra il 2020 e il 2021 - tra gli attaccanti che sono al massimo a quota una rete nel campionato in corso, l'olandese è quello che ha tentato più conclusioni (23).

Duván Zapata ha segnato quattro reti contro l'Empoli in Serie A, gli ultimi due proprio al Castellani (nel febbraio 2016 e nell'ottobre 2021): dovesse trovare il gol, il colombiano diventerebbe il secondo straniero in rete in tutte le ultime 10 stagioni (dal 2013/14) nella competizione, dopo Matías Vecino.

