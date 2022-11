Ma quali sarebbero questi raggiri adottati dalla Juventus per falsificare i bilanci? L'attacco della Consob va anche oltre le plusvalenze fittizie . Nella relazione a firma del presidente Paolo Savona, la commissione dichiara che i guadagni sproporzionati ottenuti dalle cessioni dei giocatori rappresentano soltanto parte delle azioni effettuate dalla dirigenza bianconera per sistemare i bilanci. Oltre a ciò, la Juve. Secondo la Consob, infatti, le "stime fornite" sulle operazioni che riguardano gli ingaggi dei giocatori "sono risultate basate esclusivamente sui flussi in uscita legati ai singoli calciatori". Aggiunge inoltre che "quanto ai flussi in entrata derivanti dalle prestazioni sportive dei calciatori, la Società si è limitata ad affermare che i futuri ricavi sono inevitabilmente influenzati oltre che dalle prestazioni sportive anche da altre voci di ricavo". In altre parole, le operazioni in entrata e in uscita sono state svolte in contemporanea, in modo da allineare i pagamenti e ridurre le compensazioni monetarie. Motivo per cui i magistrati reputano sospettose queste attività.