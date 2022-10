Con il morale alle stelle dopo la vittoria per 4-0 sul Viktoria Plzen che è valso la qualificazione agli ottavi di Champions League con una giornata di anticipo, l'Inter di Simone Inzaghi si rituffa in campionato e ospita la Sampdoria a San Siro in un match valevole per la 12esima giornata di Serie A 2022-23. Serata amarcord per i nerazzurri considerato che sulla panchina dei blucerchiati siede Dejan Stankovic, grande ex e protagonista dello storico Triplete del 2010. L'Inter insegue la quarta vittoria di fila in campionato dopo quelle ottenute contro Sassuolo, Salernitana e Fiorentina. La Samp cerca continuità dopo avere ottenuto il primo successo stagionale lunedì scorso sul campo della Cremonese (1-0 con gol di Colley). Calcio d'inizio alle 20.45, arbitra l'incontro Luca Massimi della sezione di Termoli.