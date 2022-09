Inter-Torino, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano sabato 10 settembre alle ore 18:00. Di fronte la squadra di Inzaghi e quella di Juric. L’Inter non perde contro il Torino in Serie A dal 27 gennaio 2019 (0-1, rete di Izzo nel capoluogo piemontese): da allora cinque successi nerazzurri e il pareggio nell’ultimo match del 13 marzo 2022 (1-1).

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Correa. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Lukaku

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Miranchuk, Ricci

INTER-TORINO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Inter-Torino, sabato 10 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

L’Inter non perde contro il Torino in Serie A dal 27 gennaio 2019 (0-1, rete di Izzo nel capoluogo piemontese): da allora cinque successi nerazzurri e il pareggio nell’ultimo match del 13 marzo 2022 (1-1).

L’Inter ha vinto tutte ultime tre gare al Meazza contro il Torino in Serie A (segnando otto gol in totale) e non batte per quattro volte di fila in casa i granata in campionato dalla striscia di sette successi collezionata tra il 1969 e il 1976.

L’Inter ha perso in due delle prime cinque giornate di questo campionato: solo tre volte nella sua storia ha registrato almeno tre ko nelle prime sei partite di una stagione di Serie A: nel 2011/12 (quattro), nel 2000/01 (tre) e nel 1983/84 (tre).

L’Inter ha vinto in tutte le ultime sei partite casalinghe in Serie A, segnando sempre almeno due gol (18 in totale in questo parziale); la squadra nerazzurra potrebbe ottenere tre successi nelle prime tre partite interne del campionato per la prima volta dalla prima stagione di Antonio Conte (2019/20, vittorie con Lecce, Udinese e Lazio).

Il Torino ha vinto tre partite su cinque in questo campionato (1N, 1P), ma non riesce ad infilare due successi di fila in Serie A da gennaio (vittorie contro Fiorentina e Sampdoria).

Solo il Monza (sette) ha subito più gol dell’Inter nei secondi tempi di questo campionato (sei su otto totali): nella scorsa Serie A la sesta rete incassata nelle riprese dai nerazzurri fu quella di Paulo Dybala della Juventus, alla nona giornata.

L’Inter è una delle tre squadre – con Atalanta e Sampdoria – a non aver ancora incassato gol da palla inattiva in questa Serie A: i nerazzurri hanno subito otto gol su otto su azione di gioco.

Dopo aver segnato contro il Torino sia all’andata che al ritorno per due campionati consecutivi – 2019/20 e 2020/21, quattro reti in quattro match – Lautaro Martinez è rimasto a secco di gol contro i granata in entrambe le due partite della scorsa Serie A; il “Toro” è andato a bersaglio in entrambe le ultime due gare casalinghe di campionato e nel 2022 non è ancora riuscito ad arrivare a tre consecutive (ultima volta nel dicembre 2021).

Con quello segnato contro il Milan, Edin Dzeko è arrivato a quota 16 gol in Serie A nel mese di settembre (cinque reti nelle cinque gare disputate in nerazzurro in questo mese dell’anno): è il suo mese più prolifico nel torneo - il bosniaco (99) potrebbe diventare il terzo calciatore più anziano a raggiungere le 100 reti nella storia della Serie A, dietro solo a Goran Pandev (37 anni e 269 giorni il 21/04/2021) e Sergio Pellissier (37 anni e 243 giorni l’11/12/2016).

Nikola Vlasic è andato a segno in tutte le ultime tre presenze di campionato: l’ultimo giocatore al primo anno al Torino in grado di realizzare almeno quattro gol nelle prime sei partite stagionali dei granata in Serie A è stato Carlos Aguilera, nel 1992/93.

