Dopo il tentativo (fallito) di comprare il Milan, poi passato nelle mani di RedBird Investcorp starebbe tentando la scalata all'Inter . La clamorosa rivelazione è riportata dal Corriere dello Sport: secondo il quotidiano romano, infatti, ci sarebbero anche il fondo del Bahrain e la holding americana Ares Capital tra i gruppi finaziari ad avere messo nel mirino il club nerazzurro. Sul tema, tuttavia, si registra il no comment di tutte le parti coinvolte e che sono state direttamente contattate dal quotidiano stesso. A rendere ancora più intrigante lo scenario, il Corriere dello Sport cita inoltre un viaggio a New York a fine maggio del CEO nerazzurro Alessandro Antonello a New York: una missione per intercettare acquirenti?

Mohammed Mahfoodh Alardhi, numero uno del fondo Investcorp Credit Foto Getty Images

"Investcorp, che ha uffici anche nella Grande Mela, ha un patrimonio di quaranta miliardi di dollari - scrive il Corriere -. Punta a salire a cento nei prossimi anni e sfidare i cugini arabi protagonisti con PSG e Manchester City, e il fondo Pif che ha acquisito il Newcastle". E ancora: "Per entrambi (Investcorp e Ares, ndr) la Serie A resta bersaglio ambito per due motivi: politici e economici. Gli emiri puntano a sviluppare relazioni in Europa, offrire una immagine più rassicurante anche per uscire dall'isolamento del duopolio Usa-Cina. Lo stesso vale per gli americani: l'amministrazione Usa garantisce enormi sgravi fiscali a chi investe in Europa, per contrastare la penetrazione cinese". Per storia e appeal, l'Inter rappresenta un investimento allettante, ma nel mirino del duo Investcorp-Ares potrebbero finire presto altri club sia in Serie A che all'estero.

