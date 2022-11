ha voluto puntare sulla continuità dell'area sportiva almeno fino all'estate". Anche Massimiliano Allegri e Federico Cherubini erano pronti a dare le dimissioni dai rispettivi incarichi se fosse stato necessario: lo rivela La Gazzetta dello Sport secondo cui lunedì sera l'allenatore e il direttore sportivo della Juventus , una volta resa pubblica la notizia delle dimissioni in massa del Cda bianconero , avrebbero manifestato la disponibilità di farsi da parte all'ormai ex presidente Andrea Agnelli il quale, in tutta risposta, avrebbe invitato tecnico e ds non solo a restare, ma a provare a chiudere la stagione sportiva vinceno un trofeo. Una mossa, quella di Agnelli, supportata da John Elkann che - come precisa il quotidiano milanese - "".

Ad

La reazione dei giocatori, tra shock e incredulità

Serie A La FIGC apre l'inchiesta sulla Juventus: cosa rischiano i bianconeri 10 ORE FA

Una volta incassata la piena fiducia di Agnelli ed Elkann, Agnelli e Cherubini hanno speso la giornata di ieri (martedì, ndr) al telefono a rassicurare diversi giocatori, a partire ovviamente dai senatori. Secondo la Gazzetta dello Sport il gesto dell'allenatore e del ds è stato molto apprezzato dai giocatori che, ovviamente scossi dal terremoto societario di lunedì sera, sentivano il bisogno di essere rassicurati: molti di loro sono lontano da Torino (divisi tra il Mondiale in Qatar e un periodo di vacanza) e hanno seguito con una certa apprensione le notizie provenienti dall'Italia.

Allegri e Cherubini, quindi, hanno in mano la gestione sportiva della squadra almeno fino a giugno e, precisa la Gazzetta dello Sport, non è escluso che i due - alla luce dell'addio di Nedved - possano decidere di "rafforzare lo staff dirigenziale della prima squadra con un'altra figura calcistica già in società. Un nome è quello di Marco Storari, ammesso che l'ex portiere decida di voler continuare dopo le dimissioni di Agnelli".

Mohammed Kudus, il jolly del Ghana: la Juve nel suo futuro?

Serie A Allegri: "Tra me e Andrea Agnelli l'amicizia resta" 12 ORE FA