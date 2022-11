A meno di 24 ore dalle dimissioni di Andrea Agnelli e dei restanti membri del cda della Juventus , Exor, la holding finanziaria della famiglia Agnelli proprietaria del club, ha individuato il nome del nuovo presidente al posto di Andrea Agnelli: "In riferimento alle delibere assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus S.p.A e in vista all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 Gennaio 2023, Exor comunica l’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di Presidente della Società".