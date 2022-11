La 13ª giornata di Serie A sarà caratterizzata da tanti big match interessanti e che possono cambiare diametralmente i contorni della classifica e determinare anche chi, fra Inter e Juventus , può rilanciarsi nella corsa Scudetto o uscire (quasi definitivamente) dalla lotta per la posizione più ambita. Si gioca all’Allianz Stadium dove, poco più di sei mesi fa, i nerazzurri con un rigore di Calhanoglu espugnarono il fortino bianconero spegnendo definitivamente sul nascere le chance di una clamorosa remuntada in chiave scudetto. La squadra di Inzaghi non vince due partite consecutive sul campo della Juve, addirittura dal 2003/2004 quando sulla panchina della Beneamata sedeva Alberto Zaccheroni. Ma addentriamoci meglio sulle possibili scelte dei due tecnici e sulle altre curiosità di questo big match.

Juventus-Inter: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Juventus-Inter: dove vederla in tv e live streaming

Domenica 6 novembre, calcio d’inizio ore 20:45, è possibile vedere in esclusiva l’incontro tra Juventus e Inter in diretta tv e in streaming sulla piattaforma DAZN. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-Inter: le statistiche OPTA

- Dopo la vittoria per 1-0 firmata dal rigore di Çalhanoglu lo scorso aprile, l'Inter potrebbe ottenere due successiconsecutivi contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2003/04, quando era guidata da Alberto Zaccheroni - per risalire a due vittorie nello stesso anno solare nel massimo campionato bisogna invece tornare al 1987.

- La Juventus potrebbe mancare l’appuntamento con il gol per due partite di fila di Serie A contro l’Inter per la prima volta dal 2010 (0-2 in aprile e 0-0 in ottobre) - si torna invece al 1962/63 per l’ultima volta in cui i bianconeri hanno perso senza segnare due gare consecutive contro i nerazzurri.

- Simone Inzaghi potrebbe diventare solamente il secondo allenatore nella storia dell’Inter a vincere due trasferte di Serie A contro la Juventus, dopo Helenio Herrera, che ci riuscì in ben tre occasioni tra il 1961 e il 1965.

- Considerando tutte le competizioni e partendo dalla sua data di esordio come allenatore di prima squadra (aprile 2016), Simone Inzaghi ha battuto la Juventus sette volte su 18 confronti (2N): è l’allenatore che ha sconfitto più volte i bianconeri in questo periodo.

- La Juventus ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol: i bianconeri non infilano quattro clean sheet consecutivi in Serie A da dicembre 2018 (sei in quel caso, con sei vittorie senza subire alcuna rete).

- Per l’Inter sono quattro le vittorie consecutive in campionato, tutte arrivate segnando almeno due reti: è da gennaio 2022 che i nerazzurri non ne ottengono almeno cinque nello stesso torneo di Serie A (striscia di otto in quel caso).

- Considerando i principali 10 campionati europei 2022/23, solamente il Barcellona (quattro reti in 12 gare) e il Benfica (cinque in 11) hanno subito meno gol della Juventus (sette) – l’Inter ha incassato 17 gol finora (era dal 2011/12 che non ne subiva così tanti a questo punto del campionato di Serie A).

- La Juventus è la squadra che ha più giocatori nati dall’1/1/2000 in poi, coinvolti in almeno un gol (includendo quindi gli assist) in questa Serie A: sono ben cinque, tra Vlahovic (sette), Kean (uno), Fagioli (uno), Miretti (uno) e Iling-Junior (uno) – l’Inter non ha nessun giocatore.

- Nicolò Barella è uno dei tre centrocampisti che hanno segnato più gol in questo campionato (cinque, gli stessi di Zaccagni e Lookman): l’ultimo centrocampista dell’Inter in grado di segnare almeno sei gol nelle prime 13 partite della formazione lombarda in un torneo di Serie A è stato Youri Djorkaeff nel 1997/98.

- Tra le nove squadre affrontate almeno otto volte in Serie A, la Juventus è una delle due (con la Roma) contro cui Lautaro Martinez ha segnato meno gol: solo uno, su calcio di rigore, al Meazza, il 6 ottobre 2019.

