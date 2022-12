Con Fabio (Paratici, ndr) non si poteva ragionare. Finché c'è stato Marotta gli metteva un freno, quando è andato via ha avuto carta libera". Questo il contenuto di un'intercettazione telefonica, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nell'ambito ". Questo il contenuto di un'intercettazione telefonica, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nell'ambito dell'inchiesta della procura - che vede coinvolta la Juventus - riguardo alle presunte plusvalenze gonfiate. A parlare è Federico Cherubini , l'attuale direttore sportivo bianconero, che si riferisce a Fabio Paratici, ex ds della Juve nel frattempo passato al Tottenham.

Ad

Cherubini: "A Paratici nessuno diceva nulla"

Serie A Juventus, ufficiale: rinviati a giudizio Agnelli, Nedved e Paratici 37 MINUTI FA

Secondo Cherubini l'addio alla Juventus dell'ex direttore generale Beppe Marotta, trasferitosi all'Inter a dicembre 2018, avrebbe avuto un peso rilevante negli equilibri dirigenziali bianconeri. Cherubini, come riporta La Repubblica, parla in questi termini di Paratici: "Fabio si poteva svegliare la mattina e firmare 20 milioni senza che nessuno gli dicesse niente. Io gliel'ho detto più volte: qui stiamo esagerando. Cioè è una modalità lecita, ma hai spinto troppo. E lui rispondeva: a noi non importa. O fai 4 o fai 10, nessuno ti può dire nulla".

Juve: da Buffon a Tevez e CR7, la Top 11 dell'era Andrea Agnelli

Serie A "È come Calciopoli": cosa emerge dalle intercettazioni dell'inchiesta Juve 4 ORE FA