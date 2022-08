La Juventus ospita lo Spezia all'Allianz Stadium in un match valido per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri di Allegri scendono in campo con l'obiettivo di tornare a correre dopo i due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma . Di fronte hanno una squadra, quella allenata da Luca Gotti, protagonista di un buon avvio di campionato: i liguri hanno 4 punti in classifica, frutto della vittoria all'esordio contro l'Empoli e del pari casalingo contro il Sassuolo (l'unico ko rimediato finora è lo 0-3 di San Siro contro l'Inter). L'arbitro dell'incontro è Andrea Colombo della sezione di Como, al suo 5° gettone di presenza in Serie A. Il calcio d'inizio di Juventus-Spezia è fissato per le 20.45.