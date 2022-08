Inzaghi: "Siamo pronti. Mercato chiuso in entrata e in uscita: la squadra è questa"

CALCIO - Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Lecce, il tecnico dell'Inter chiude le porte al mercato. "La squadra è questa, ci manca solo un sostituto di Ranocchia e la società è a lavoro". Brozovic recupera e torna a disposizione, out invece D'Ambrosio che non partirà insieme alla squadra. E sul campionato Inzaghi avverte: "Avversarie rinforzate, ma troveranno l'Inter sul cammino"