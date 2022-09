Lecce-Monza, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Via del mare di Lecce domenica 11 settembre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Baroni e quella di Stroppa. Il Lecce ha vinto le ultime due sfide di campionato contro il Monza (in Serie B), dopo che non aveva ottenuto successi nelle due precedenti (1N, 1P).

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Oudin, Ceesay, Banda. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dermaku, Strefezza

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Stroppa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: D’Alessandro, A. Ranocchia

LECCE-MONZA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Lecce-Monza, domenica 11 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Dal suo ritorno in Serie B nel 2020/21, il Monza non ha vinto nessuna delle due trasferte giocate contro il Lecce e nel parziale non ha segnato neanche una rete (0-0 il 4 gennaio 2021, 0-3 l’1 ottobre 2021).

Il Lecce ha vinto l’ultima gara di Serie A contro una formazione neopromossa (3-1 contro il Brescia, il 22 luglio 2020), dopo che non aveva trovato la rete in nessuna delle precedenti quattro partite contro queste avversarie nella competizione (1N, 3P).

Il Lecce non ha ancora vinto in questo campionato, era dalla stagione 2005/06 che non otteneva un successo nelle prime cinque giornate di Serie A – solo due volte è rimasto senza successi nelle prime sei gare stagionali nel massimo campionato, nel 1985/86 e nel 1993/94, entrambe stagioni da neopromossa, entrambe terminate con la retrocessione.

Il Lecce ha sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime 10 partite casalinghe di Serie A (inclusa la sua precedente partecipazione nella competizione), solo una volta nella sua storia nel massimo campionato ha registrato una serie più lunga di questo tipo, 11 tra gennaio 2002 e novembre 2003.

Il Monza è soltanto una delle tre squadre ad aver perso tutte le sue prime cinque partite disputate in assoluto in Serie A, dopo il Treviso nel 2005 e il Benevento nel 2017: la squadra veneta ha pareggiato la sesta, quella campana, invece, perse ancora.

Il Monza non ha ancora trovato un gol in due trasferte in Serie A: le ultime due squadre a non aver segnato alcuna rete nelle prime tre gare esterne di un campionato sono state Udinese e SPAL nel 2019/20.

Lecce e Monza sono due delle tre squadre, con la Sampdoria, a non aver ancora trovato un gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato.

Nel Lecce giocano sia il primo giocatore per respinte difensive (Federico Baschirotto, 31), sia il primo per contrasti effettuati (Morten Hjulmand, 19) nella Serie A 2022/23.

Matteo Pessina è andato a segno in ciascuna delle sue due presenze in Serie A contro il Lecce (nel 2019/20 con la maglia del Verona), contro nessuna avversaria il centrocampista del Monza ha realizzato più gol nel massimo campionato (due anche contro Parma e Sassuolo, ma rispettivamente in quattro e sette sfide).

