Torino-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Il Lecce ha vinto le ultime due sfide contro il Torino in Serie A (4-0 al Via del Mare, il 2 febbraio 2020, e 2-1 all’Olimpico Grande Torino, il 16 settembre 2019) e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i granata nel massimo campionato.