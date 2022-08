Charles De Ketelaere: nome difficile da pronunciare, ma siamo certi che i fan del Diavolo faranno in presto a impararlo. Perché quello che si è visto alla "prima" dal 1' ( Luci a San Siro, sabato sera. Una placida serata di fine agosto apparecchiata per l'esordio dal 1' di un ragazzo che i tifosi del Milan hanno atteso per tutta l'estate e che finalmente ha fatto capolino in Italia, con un'aura molto speciale. Parliamo ovviamente di: nome difficile da pronunciare, ma siamo certi che i fan del Diavolo faranno in presto a impararlo. Perché quello che si è visto alla "prima" dal 1' ( nel 2-0 rifilato al Bologna ) ha davvero lasciato il segno...

"E' presto per esaltarsi", siamo tutti d'accordo ed è giusto ripeterlo a lettere maiuscole. Ma.... In poche parole, il ragazzo c'è, e basta poco per accorgersene.

Nonostante la maglia infelice presentata dal Milan - un verdone che si confonde con il campo - la prima partita vera di CDK dopo i primi due spezzoni contro Udinese e Atalanta ha lasciato negli occhi dei 70mila di San Siro la sensazione che davvero a Milano possa essere sbarcato qualcuno che da tempo non si vede a queste latitudini. Provo a raccogliere in poche righe queste prime sensazioni, perché (fortunatamente) tra quei 70mila c'ero anche io.

Testa alta

Sembra una quisquilia, ma i giocatori del giorno d'oggi faticano a tenere la testa alta in campo: troppo gli occhi sulla palla, troppa poca coscienza di ciò che succede intorno (Diaz uno di questi). Esempio: guardate la sua conduzione di palla in occasione del gol di Leao. Strappo e poi a campo aperto, la soluzione migliore, il passaggio per il compagno meglio piazzato, trasformato in gol. Esempio n.2: il quasi assist per Kalulu, di cui parliamo anche dopo, tocco da visionario (cit).

Posizione in campo

Pioli, si è già capito, stravede per De Ketelaere e ha deciso di lasciargli "carta bianca" circa la posizione in campo: lui si adatta molto bene e cerca di sfuggire alla marcatura di Schouten e Dominguez, facendosi trovare praticamente ovunque dai propri compagni di squadra. Già molto bene l'intesa con Leao, tra le altre cose, dopo tre scampoli di partite.

E' un talento enorme, deve trovare ritmo e imparare a conoscere i compagni. Sono processi che richiedono un po' di tempo, ma lui ha già fatto vedere qualità importanti ed è molto intelligente (Stefano Pioli)"

Tocco vellutato

Sinistro educato, educatissimo: la palla non si sofferma sui suoi piedi, ma viene accompagnata nel proprio movimento. Come quando, spalle alla porta ma ancora nella propria metà campo, CDK riesce a fuggire via a Schouten, prima che questo gli si aggrappi alla maglia, commettendo fallo. Un movimento fluido, senza scatti, ad aggirare l'avversario senza che la palla venisse praticamente toccata: una gioia per gli occhi. E vogliamo parlare di quel quasi assist per Kalulu? In un amen la palla arriva sui piedi del difensore rossonero, che poi tira addosso al portiere. Sarebbero stati due assist in un match, non male. Menzione speciale per un numero da circo realizzato con il suo magico sull'out di sinistra, in uno scambio con Calabria ma qui ci servono dei replay, solo per capirlo.

Forza fisica e copertura

Il povero Brahim Diaz ci perdonerà se osserviamo che il suo collega Charles è più strutturato di lui e che è in grado di assorbire meglio i colpi degli avversari; non solo, CDK mette in mostra anche un'ottima dose di sacrificio, lottando spesso sui palloni vaganti - alla Tonali, per intenderci - e riconquistandone molti. Ad esempio, l'azione del primo gol parte proprio da una sua palla recuperata a centrocampo, poi a sua volta gestita abilmente e trasformata in assistenza. Non un particolare da sottovalutare per il vostro trequartista di riferimento.

Sta studiando

Il ragazzo ha qualità e ne è conscio. Sa però che è giunto in un gruppo nuovo e che Stefano Pioli è un maestro sapiente ma richiedente. CDK deve studiare - sì anche i trequartisti lo fanno - per far sì che le proprie qualità e il proprio talento possano essere sfruttati al meglio all'interno della "macchina Milan". Il suo sguardo mentre gioca non è leggero, ma si vede che si sta sforzando di seguire i dettami che gli arrivano dalla panchina. Il suo volto è quello di un ragazzo concentrato, che non vuole sfigurare perché sa che il Milan e i suoi tifosi lo hanno atteso tanto e lui non vuole deludere nessuno. Per questo quando Leao segna sul suo assist il sorriso è solo accennato, per questo quando esce dopo 60 buoni minuti lo sguardo cerca il conforto del pubblico. "Ho fatto bene?"... "Non male, ragazzo, non male".

K**à

Avete fatto caso che in tutto l'articolo non hai menzionato Kakà (se volete questa vale come una)? Allo stadio però nel tiepido sabato di fine agosto, questo nome è girato eccome - anche se chi lo pronuncia lo fa sempre sottovoce, con rispetto - e non si può far finta di niente: CDK ricorda il brasiliano non solo per fisico (il belga è più alto di almeno 5-6 cm, per la precisione) e movenze dinoccolate. A bloccare il respiro è quell'aura che lo accompagna, una sorta di magia generata dal talento che emana il giocatore in questione e dall'attesa della giocata in arrivo, quella che sicuramente avete avvertito in presenza di calciatori di qualità superiore. Non dico i campioni, per questo è ancora presto. Qualcosa di difficile da descrivere ma che - forse - prenderà forma nel corso delle prossime settimane. Con CDK ci sarà da divertirsi, questo è assicurato.

