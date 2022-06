In casa Milan è il giorno della verità per quanto riguarda il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara . I contratti del direttore dell'area tecnica e del direttore sportivo, infatti, scadono oggi, giovedì 30 giugno e al momento l'annuncio dei rinnovi non è ancora arrivato. Il cambio di proprietà, col passaggio di consegne da Elliott a Red Bird , ha fatto cadere il Diavolo in una sorta di limbo. Domani, venerdì 1 luglio, il mercato apre ufficialmente e i rossoneri rischiano di presentarsi al via senza i loro dirigenti di riferimento, anche se filtra un certo ottimismo in merito alla fumata bianca che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Su questa pagina seguiremo minuto per minuto l'evolversi di una situazione che, poco più di un mese dopo la conquista del 19esimo scudetto, nessuno poteva prevedere.