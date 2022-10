Domenica sera il Milan giocherà a Torino il posticipo contro i granata, prima di affrontare le ultime fatiche di Champions League nell'infrasettimanale e poi ancora due turni di campionato prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Mister Stefano Pioli sa che ci sarà da faticare e non abbassare la guardia

Siamo partiti con questo obiettivo: finire il 13 novembre più avanti possibile in campionato con superamento del girone di Champions. Abbiamo 5 partite molto molto importanti. La squadra sta bene. Contro Juric è sempre molto stimolante, perché ti obbliga a trovare soluzioni e ci siamo preparati. Non credo sarà così determinante essere in testa al 13 novembre, ma fare tanti punti sì. Per vincere lo Scudetto servono intorno agli 85 punti; più partite si vincono in anticipo, più qualche sosta ti puoi permettere alla ripresa. Abbiamo perso immeritatamente col Napoli, poi 4 vittorie consecutive e abbiamo un'occasione da sfruttare domani.

A proposito del Torino, il mister ha le idee chiare: "Non ci abbiamo giocato tantissimo tempo fa e non siamo riusciti a superarli. Veniamo da due partite simili alle caratteristiche del Torino, contro Verona e Monza. Vogliamo dare continuità. Il Napoli sta facendo benissimo, credo che sarà un campionato equilibrato e domani sarà molto importante".

Il tecnico rossonero ha già in mente come schierare la squadra, anche se sa che il periodo è particolarmente intenso e saranno necessari dei cambi: "La squadra titolare c'è e sarà quella che scenderà in campo domani, con possibilità di mettere tante qualità dall'inizio e a gara in corso. La concorrenza stimola. Vogliamo salire di livello ed è meglio avere concorrenza, perché i giocatori sanno che per convincermi di giocare al posto di un compagno devono dare ancora di più".

A proposito di cambi e persone disponibili, si parla anche di nomi specifici: "Theo? Credo che nessuno avrà giocato tutte le 7 partite. È impossibile mantenere un alto livello di prestazioni per tutte questa gare di fila. Dest e Brahim sono recuperati e disponibili per giocare. Metterò in campo la formazione migliore per le condizioni dei miei giocatori. Brahim sta benissimo, vedremo che scelte farò. Non credo che sarà un problema per tanti giocatori giocare due partite consecutive. De Ketelaere? Abbiamo 5 partite importantissime: tutti i giocatori devono dare il massimo. Fuori da Milanello c'è impazienza, ma qui no; abbiamo la pazienza e la lungimiranza per capire un ragazzo così giovane. Lui ha caratteristiche importanti e arriveranno momenti migliori".

