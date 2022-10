È in corso il dibattito pubblico, che è una procedura che viene applicata raramente che viene usata per i progetti che si fanno su suolo pubblico e per investimenti sopra i 300 milioni di euro. Mi sembra che stia procedendo abbastanza bene, ci sono delle osservazioni che vengono fatte dai residenti. Mi auguro di avere una risposta entro i primi di novembre e spero che questo processo aiuti a semplificare i ricorsi al TAR e che il giudice li guardi in maniera più benevola". Così il presidente del progetto del nuovo stadio durante l'assemblea degli azionisti del club rossonero, chiamata ad approvare il bilancio relativo alla stagione 2021-22. "In parallelo non rinunciamo ad altre alternative - prosegue Scaroni -. A San Siro si fa con l'Inter perché il suolo non lo darebbero solo a noi, ma lavoriamo anche su altre ipotesi perché non ci accontentiamo e lì si possono aprire altre soluzioni, anche di farlo da soli". ". Così il presidente del Milan , Paolo Scaroni , fa il punto suldurante l'assemblea degli azionisti del club rossonero, chiamata ad approvare il bilancio relativo alla stagione 2021-22. "- prosegue Scaroni -.".

Sulla SuperLega

"Per noi è accantonata. Quelli che non sono accantonati sono i problemi. Io mi auguro che i vari problemi che travagliano il calcio europeo e italiano non vengano accantonati. Speriamo che la Uefa si faccia carico di trovare soluzioni a questi temi".

Su Gazidis

"Le decisioni professionali che prenderà Ivan dipendono da lui. Lo ringrazio per quello che ha fatto per il Milan e per i rapporti che abbiamo avuto: è facile fare il presidente di società quando hai uno come Ivan al tuo fianco".

Sugli arbitri

"Io non protesterò mai per un arbitraggio perché penso che sia inutile e controproducente. Penso che, sul lungo periodo, gli errori vadano a compensarsi. Quando Serra non diede quel gol contro lo Spezia (la scorsa stagione, ndr) i nostri giocatori sono andati a consolare l'arbitro. Lo hanno fatto spontaneamente e credo che sia lo stile che il Milan debba avere sempre avere".

