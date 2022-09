Paolo Scaroni ha fornito importanti indicazioni in periodo di dibattito pubblico, soffermandosi in particolare sulla futura capienza. Nuove indiscrezioni sul futuro stadio che condivideranno Milan Inter . A margine dell'evento organizzato dal premium sponsor rossonero BMW, il presidente del Diavoloha fornito importanti indicazioni in periodo di dibattito pubblico, soffermandosi in particolare sulla futura capienza.

Scaroni: "Nuovo stadio tra 60 e 70 mila posti. No al terzo anello"

Non abbiamo ancora deciso niente - ha spiegato Scaroni -, stiamo riflettendo su una capienza riscontrabile in una forbice tra i 60 e i 70 mila posti. Ciò che per noi è punto fermo è che vogliamo fare due anelli e non tre, per varie ragioni, in particolare per il fatto che dal terzo anello non si vedono bene le partite. Dobbiamo fare tesoro dell'esperienza maturata in tutti questi anni a San Siro. Siamo in una fase di ragionamento e incoraggiati nelle nostre scelte dal fatto che lo stadio in questa stagione è più pieno del solito da ambedue le parti".

