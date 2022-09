Monza-Juventus, match valido per la settima giornata di Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 1-0,, frutto della rete di Gytkjaer al 74'. La Juve ha giocato in dieci uomini dal 40' a causa dell'espulsione di Di Maria per un fallo di reazione ai danni di Izzo. La gara è stata arbitrata da Fabio Maresca della sezione di Napoli. La formazione brianzola, con Palladino al debutto da allenatore, festeggia la sua prima, storica vittoria in Serie A. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Monza

Michele DI GREGORIO 6 - Non granché impegnato, se la cava bene nelle uscite e quando ha il pallone tra i piedi.

MARLON 6,5 - Ottima prova, dà solidità e sicurezza al reparto arretrato biancorosso. Esce a inizio ripresa probabilmente per un problema fisico.

dal 55' Luca CALDIROLA 6 - Entra con l'elmetto, lotta su ogni pallone e dà il suo contributo per difendere il risultato nel finale.

Pablo MARÌ 6,5 - Ottime chiusure, buona fisicità e senso della posizione. Prestazione da incorniciare.

Armando IZZO 7 - Un mastino in marcatura, nella ripresa si trasforma in una sorta di attaccante esterno. Manda in tilt Di Maria spingendo l'argentino a una reazione spropositata.

Patrick CIURRIA 7 - Palladino lo schiera dall'inizio e lui ripaga la fiducia con una grande gara. Suo l'assist per il gol decisivo di Gytkjaer.

Nicolò ROVELLA 7,5 - Il migliore in campo per distacco. Tocca un'infinità di palloni e non sbaglia un passaggio. Prezioso anche in fase di interdizione. Prende letteralmente per mano la squadra fin dal calcio d'inizio.

Stefano SENSI 6,5 - Uno dei più brillanti e propositivi, poi a inizio ripresa è costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare.

dal 54' Andrea BARBERIS 6 - Entra, si piazza in mezzo e dà una mano in entrambe le fasi.

Carlos AUGUSTO 6,5 - Sulla sinistra si fa apprezzare sia in copertura, sia per la capacità di creare superiorità numerica soprattutto nella prima parte di gara.

dall'85' Samuele BIRINDELLI s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

Matteo PESSINA 6 - Giostra bene sulla trequarti pur non facendo cose straordinarie. È in crescita, ma la sensazione è che possa dare molto di più.

Dany MOTA 5,5 - Si divora una palla gol clamorosa nella ripresa sbagliando una deviazione comoda da due passi.

dal 55' Christian GYTKJAER 7 - Mette la firma sul primo successo del Monza in A con una zampata da vero bomber. Ingresso decisivo, il suo. Merita più spazio.

Gianluca CAPRARI 5,5 - Si muove tanto e chiede spesso il pallone tra i piedi, ma al momento di concludere si perde. Deve ritrovare concretezza e cattiveria in area.

dal 69' Andrea COLPANI 6 - Si piazza sulla destra e inizia a correre come un forsennato su e giù per la fascia.

All.: Raffaele PALLADINO 8 - Debutta in panchina in Serie A con una vittoria da sogno e - va detto - meritatissima. Il suo Monza prende l'iniziativa fin dal primo minuto giocando a calcio con grande serenità senza mai buttare via il pallone. Chapeau.

Le pagelle della Juventus

Mattia PERIN 6 - Incolpevole sul gol di Gytkjaer, attento per il resto della gara. Sicuramente uno dei meno colpevoli.

DANILO 6 - Nel disastro generale si salva perché ci mette l'anima. Va anche vicino al gol con una deviazione di testa.

Federico GATTI 4,5 - Costantemente in ritardo in marcatura, si perde Gytkjaer e l'attaccante del Monza non perdona.

BREMER 5,5 - Rimedia subito un'ammonizione che lo condiziona. Non convince fino in fondo, è spesso passivo e fuori posizione.

Mattia DE SCIGLIO 5 - Si limita a svolgere il compitino soffrendo per larghi tratti della partita le offensive del Monza.

dall'86' Matias SOULÉ s.v. - Entra nel finale, ingiudicabile.

Weston MCKENNIE 5 - Nullo per più di un'ora, prova a svegliarsi nel finale. Troppo poco.

Leandro PAREDES 5 - Ritmi bassi, qualche scelta sbagliata e - soprattutto - nemmeno una giocata che provi a scompigliare le carte. Insufficiente.

Fabio MIRETTI 5,5 - Nel primo tempo è uno dei più vivaci, anche se non sempre si mostra lucido. L'inferiorità numerica lo penalizza.

dall'86' Nicolò FAGIOLI s.v. - Gioca pochi minuti, non giudicabile.

Filip KOSTIC 5 - Parte benino, poi scompare letteralmente dal campo.

dal 78' Moise KEAN 5,5 - Entra bene in partita e si procura la palla gol più nitida dei bianconeri, ma su quel colpo di testa due passi avrebbe potuto e dovuto fare decisamente meglio.

Angel DI MARIA 3 - Espulsione di una gravità inaudita, specialmente per un giocatore esperto come lui che dovrebbe essere leader e trascinatore.

Dusan VLAHOVIC 4,5 - Quando ha il pallone tra i piedi forza spesso la giocata e mostrando poca lucidità al momento di concludere. Bocciatura sonora. Mezzo voto in meno perché da uno come lui ci si aspetta ben altro.

All.: Massimiliano ALLEGRI (squalificato, in panchina il vice Landucci) 3 - Stesso voto di Di Maria perché l'espulsione pesa, certo, ma non va scordato che la Juve ha sofferto anche in 11 contro 11 contro un Monza messo meglio in campo, più coraggioso, organizzato e intraprendente. Il punto più basso della sua avventua numero 2 in bianconero.

