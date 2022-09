Napoli-Spezia, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli sabato 10 settembre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Spalletti e quella di Gotti. Nei quattro precedenti in Serie A tra Napoli e Spezia si sono verificate due vittorie ciascuna, entrambe ottenute dalla formazione che giocava il match in trasferta.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demme, Osimhen

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Amian, Ferrer, Strelec, Verde

NAPOLI-SPEZIA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Napoli-Spezia, sabato 10 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Il Napoli è – al pari dell’Udinese – una delle due formazioni contro cui lo Spezia ha vinto due gare fuori casa in Serie A (100% di vittorie per i liguri al Maradona, 2/2).

Nelle precedenti sei stagioni di Serie A, il Napoli ha sempre raggiunto almeno i 12 punti dopo le prime sei partite giocate (attualmente dopo cinque giornate è a 11) – per risalire a un risultato inferiore dopo i primi sei turni, si torna indietro alla stagione 2015/16 (nove punti in quel caso).

Lo Spezia è in linea con i risultati ottenuti nei due precedenti campionati di Serie A dopo le prime cinque partite giocate: cinque punti in questo torneo, erano quattro nel 2021/22 e cinque nel 2020/21; in entrambi i due tornei precedenti i liguri sono usciti sconfitti nella sesta partita.

Sfida tra la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato (il Napoli, 98) e quella che ne ha effettuate di meno (lo Spezia, 42); i liguri sono anche quelli che hanno centrato meno volte lo specchio finora (solo nove).

Dopo aver pareggiato la sua prima gara in Serie A contro il Napoli da allenatore, Luca Gotti ha rimediato quattro sconfitte nelle ultime quattro sfide contro gli azzurri: contro nessuna squadra ha registrato una media punti peggiore nel massimo torneo (0.2 a match, esattamente la stessa che ha contro l’Inter e la Sampdoria).

Il Napoli è la formazione che ha segnato più gol su calcio piazzato in questa Serie A: quattro reti, tutte su sviluppo di calcio d’angolo; anche nello scorso campionato con Spalletti in panchina gli azzurri erano stati i migliori per produzione offensiva da palla inattiva (26 gol segnati da fermo, più di tutti).

Una delle tre doppiette realizzate in Serie A da Giacomo Raspadori è arrivata contro lo Spezia, subentrando dalla panchina al Picco il 5 dicembre 2021; quella è anche stata l’ultima partita che l’ex attaccante del Sassuolo ha giocato contro i liguri nel massimo torneo.

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato quattro gol nelle sue prime cinque gare in Serie A: qualora andasse a bersaglio con lo Spezia, diventerebbe il secondo giocatore più veloce del Napoli nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) ad arrivare a cinque reti nel massimo torneo (sei presenze, appunto) – meglio di lui solo Edinson Cavani, cinque gol in cinque presenze nel 2010/11.

M’Bala Nzola ha segnato un gol – su calcio di rigore – nella sua unica sfida di Serie A giocata contro il Napoli (6 gennaio 2021, in terra campana): nel 2022 non ha mai segnato in trasferta nel massimo campionato (l’ultima volta che è andato a bersaglio fuori casa risale al novembre 2021, doppietta a Bergamo contro l’Atalanta).

