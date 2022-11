Napoli-Udinese, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli sabato 12 novembre, alle ore 15:00. L'ultima vittoria dell'Udinese contro il Napoli in Serie A risale al 3 aprile 2016 (3-1 con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau per i friulani e Higuaín per gli azzurri) - da allora 11 successi partenopei e un pareggio tra le due formazioni nel massimo campionato.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kvaratskhelia, Rrahmani

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Pereyra; Success, Deulofeu. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Becao, Masina, Udogie

NAPOLI-UDINESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Napoli-Udinese, sabato 12 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Il Napoli ha trovato il gol in tutte le ultime 15 sfide di Serie A contro l'Udinese, realizzando 2.5 reti a partita di media nel parziale - l'ultimo clean sheet friulano risale al 21 settembre 2014 (1-0 firmato Danilo).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime otto partite interne di Serie A contro l'Udinese, segnando 3 reti a partita di media: solamente contro il Como, i partenopei hanno una striscia aperta di successi consecutivi più lunga in casa nella competizione.

Il Napoli potrebbe vincere 13 delle prime 15 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A, in generale solo la Juventus ci è riuscita nella storia del torneo (nel 2018/19, 2013/14, 2005/06 e 1949/50).

Il Napoli potrebbe ottenere 11 successi di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia.

L’Udinese ha pareggiato cinque delle ultime sei partite di campionato (1P), incluse le tre più recenti. I friulani potrebbero pareggiare quattro match di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2021.

Il Napoli ha vinto 24 partite su 33 disputate in Serie A nel 2022 (72.7%) con una media di 2.4 punti a partita (24V, 6N, 3P): solo nell’anno solare 2017 ha fatto meglio sia per percentuale di vittorie (79.5% - 31 su 39) che per media punti (2.5 a partita).

Le prime 19 partite di Piotr Zielinski in Serie A sono state con la maglia dell’Udinese, tra la stagione 2012/13 e la 2013/14; il centrocampista polacco ha realizzato due gol e fornito due assist in 14 sfide contro la formazione friulana nel massimo campionato.

L’esordio di Mário Rui in Serie A è arrivato proprio contro l’Udinese, il 31 agosto 2014 con la maglia dell’Empoli; il terzino del Napoli ha fornito tre assist contro i friulani, tutti nelle quattro partite più recenti, contro nessuna squadra conta più passaggi vincenti nella competizione.

Isaac Success ha fornito un assist in entrambe le sue ultime due gare di campionato, l’ultimo giocatore dell’Udinese che ha servito almeno un passaggio vincente in tre match di fila in Serie A è stato Rodrigo de Paul nel marzo 2021 (quattro in quel caso).

