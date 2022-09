Sampdoria-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 10 settembre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Giampaolo e quella di Pioli. Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro la Sampdoria (1N), non subendo alcun gol nelle ultime due: per risalire a un successo blucerchiato in campionato contro i rossoneri si torna indietro all’1-0 al Ferraris del 30 marzo 2019, proprio con Giampaolo in panchina (gol di Defrel).

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri; Caputo, Gabbiadini. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Luca, Trimboli, Winks

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Origi. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi, Ibrahimovic, Krunic

SAMPDORIA-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Samp-Milan, sabato 10 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

La Sampdoria ha perso le ultime tre gare casalinghe di Serie A contro il Milan, solo una volta nel torneo ha registrato quattro ko interni consecutivi contro i rossoneri: nel periodo tra il 1963 e il 1968.

La Sampdoria è – al pari del Montpellier – una delle due squadre ad aver registrato più sconfitte (16) da inizio 2022 nei maggiori cinque tornei europei; i blucerchiati hanno segnato appena 21 gol in 24 partite di Serie A in questo arco temporale, con una media di 0.88, la più bassa considerando le squadre presenti sia nel campionato italiano 21/22 che 22/23.

La Sampdoria ha raccolto solo due punti finora: con una sconfitta eguaglierebbe il suo peggior risultato nelle prime sei partite di un campionato di Serie A (due pareggi e quattro ko nelle prime sei anche nel 2013/14, stagione in cui comunque i blucerchiati si salvarono a fine torneo).

Nessuna formazione ha perso meno partite del Milan (un solo ko, a gennaio contro lo Spezia) nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2022 – i rossoneri hanno registrato una media punti di 2.29 in questo anno solare in Serie A e nei big-5 campionati europei stanno facendo meglio solo Liverpool (2.40) e Manchester City (2.38).

Solo l’Atalanta (16) conta più attacchi verticali del Milan (14) nelle prime cinque giornate di questa Serie A - la Sampdoria ne conta quattro, più solamente dell’Empoli (tre).

Includendo i due gol subiti contro il Verona, la Sampdoria ha incassato sei reti nei primi tempi di questo campionato (nessuna squadra ne conta di più, sei anche il Monza).

Nessun giocatore ha perso più possessi di Abdelhamid Sabiri in questa Serie A (93 sui 287 palloni giocati, il 32%).

Rafael Leão è il giocatore che ha partecipato attivamente a più gol in Serie A nel 2022: 19 (10 reti, nove assist): per il rossonero due reti alla Sampdoria in Serie A, arrivate nell’arco delle ultime tre gare giocate contro i blucerchiati.

L’unica doppietta realizzata in Serie A da Tommaso Pobega è arrivata contro la Sampdoria al Ferraris, con la maglia dello Spezia il 12 maggio 2021 – quella doriana è l’unica squadra contro cui il centrocampista italiana vanta sia almeno una rete che almeno un assist in Serie A (arrivato ad ottobre 2021 con la maglia del Torino).

