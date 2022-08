Sassuolo-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Sassuolo e Lecce hanno pareggiato tre delle quattro partite disputate tra Serie A e Serie B – i neroverdi si sono aggiudicati 4-2 il confronto più recente nel massimo campionato, il 4 luglio 2020 (in gol Caputo, Berardi, Boga e Müldür per gli emiliani, Lucioni e Mancosu per i pugliesi).