Inter, Simone Inzaghi: "Spezia avversario complicato. Le 4 punte? Dobbiamo avere tante soluzioni"

CALCIO, SERIE A - Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha fatto il punto in vista della sfida di sabato contro lo Spezia, la prima a San Siro. "Nel nostro stadio sarà una bellissima atmosfera. Abbiamo recuperato D’Ambrosio che non c’era a Lecce, non avremo Mkhitaryan ma lavoriamo per preparare bene le partite", ha detto Inzaghi.