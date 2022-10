Bologna-Sampdoria, ovvero il derby delle squadre più in crisi del campionato alla 9a giornata, non va oltre l'1-1. Un gol per tempo: prima Dominguez al 32' e poi Djuricic al 72' su gaffe della difesa felsinea. Dejan Stankovic parte così con un punto alla guida dei blucerchiati, grossa occasione sprecata per il Bologna dell'ex compagno di squadra all'Inter Thiago Motta, ricoperto dai fischi dopo il 90'. Anche per Motta si tratta del primo punto col suo Bologna, dopo le sconfitte contro Empoli e Juventus, più la contestazione a Casteldebole. In classifica, rossoblù a quota 7, blucerchiati che - sempre ultimi - agganciano la Cremonese a 3.

Ad

Nicolas Martin Dominguez in gol in Sampdoria-Bologna Credit Foto Getty Images

Serie A Bologna-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche IERI ALLE 10:27

Il tabellino

BOLOGNA-SAMPDORIA 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaro, Lucumí, Lykogiannis (18' De Silvestri); Medel, Schouten (73' Ferguson); Aebischer, Dominguez (79' Soriano), Orsolini (73' Orsolini); Arnautovic (79' Zirkzee). All.: Thiago Motta.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Rincon, Ronaldo Vieira (59' Villar); Gabbiadini (46' Léris), Djuricic (83' Verre), Sabiri (70' Quagliarella); Caputo. All.: Stankovic.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

Gol: 32' Dominguez (B), 72' Djuricic.

Assist: Aebischer (B, 1-0), Léris (S, 1-1).

Note - Recupero: 4+4. Ammoniti: Djuricic, Cambiaso, Orsolini, Léris, Verre.

Il momento social

Gli ex Inter del Triplete Thiago Motta e Dejan Stankovic si rincontrano sulle panchine di Bologna e Sampdoria.

La cronaca della partita in 5 momenti chiave

4' - PERCUSSIONE SULLA SINISTRA DI ORSOLINI, LANCIATO DA ARNAUTOVIC! Taglio di Aebischer, che però conclude di parecchio a lato.

32' - GOL DEL BOLOGNA CON DOMINGUEZ! Arnautovic manda lungo Aebischer, lo svizzero rientra col destro e calcia forte in porta per la risposta di Audero, che però non può nulla sulla conclusione sporca del mediano argentino!

Il Bologna esulta dopo il gol di Dominguez in Bologna-Sampdoria, Serie A 2022/23 Credit Foto Getty Images

41' - ANCORA DOMINGUEZ, CHE COLPISCE LA TRAVERSA! Interno destro di prima intenzione dal limite: palla che fa tremare il legno più alto!

52' - GOL ANNULLATO ALLA SAMPDORIA CON CAPUTO! Ottima palla in mezzo, a centro area, di Djuricic. L'ex Sassuolo incrocia con eccessivo anticipo prima di insaccare.

72' - GOL DELLA SAMPDORIA CON DJURICIC! SAMPDORIA CON DJURICIC! Su cross di Bereszynski dalla destra, pasticcio tra Skorupski e Soumaoro, conclusione ciccata di Léris che diventa un cross per l'ex Sassuolo il quale, di testa, insacca a porta vuota.

Filip Djuricic dopo il gol in Bologna-Sampdoria, Serie A 2022/23 Credit Foto Getty Images

MVP

Dominguez: gol e traversa dal limite nel corso del primo tempo. Nella ripresa, poi, il mediano argentino resta tra i più attivi nella matà campo felsinea.

Fantacalcio

PROMOSSO - Djuricic. Uomo della provvidenza per la Samp: gol "sporco" ma particolarmente utile a far partire l'esperienza in blucerchiato di Dejan Stankovic col piede giusto.

BOCCIATO - Soumaoro. Che pasticcio con Skorupski sul cross di Bereszyinski, che poi porterà all'1-1 firmato Djuricic.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Allegri: "Juve ordinata e brava a non strafare. Milik? Sa giocare..." 03/10/2022 ALLE 06:20