Rapporti sempre più incrinati tra Claudio Lotito e Igli Tare. Ieri sera si è tenuta la presentazione delle divise da gioco per la stagione 2022/2023, realizzate dal nuovo partner tecnico Mizuno. Nel retro palco si è scatenata una dura lite tra il ds e il Presidente della Lazio, come riportato anche da diverse immagini pubblicate sui social. Il motivo dell'attrito tra i due è in primis l'arrivo del ds Fabiani che inizialmente ricoprirà il ruolo di coordinatore della squadra femminile e della Primavera.

La scelta di Fabiani è stata una precisa volontà di Lotito che vede l'ex Salernitana il futuro ds del club. I rapporti di Tare con l'ambiente Lazio sono ai minimi termini, dal momento che il tecnico Sarri avrebbe preteso più potere decisionale sul mercato e un conseguente allontanamento del dirigente albanese. Lo stesso Direttore Sportivo starebbe seriamente pensando alle dimissioni, ma potrebbe attendere il licenziamento da parte del Presidente. Una situazione caotica in un momento fondamentale per la definizione della rosa per il prossimo campionato.

