Dopo la brutta sconfitta sul campo della Juventus , l'deve presto rialzarsi e cercare una vittoria per rilanciare la sua classifica. La vetta è lontana, con il Napoli che vince sempre , ma non bisogna perdere almeno il treno Champions. Inzaghi sceglie la coppia, lasciando Correa inizialmente in panchina. Rispetto alla sfida contro la Juve l'unica novità è il ritorno di Bastoni, Acerbi gioca in mezzo al posto di de Vrij. Nelc'èsostenuto da Barrow e Orsolini. La squadra di Thiago Motta è lanciatissima dopo le ultime tre vittorie consecutive.