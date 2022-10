Inter dopo i fatti accaduti nella serata di sabato quando, Vittorio Boiocchi, altri sono usciti perché minacciati dagli stessi gruppi organizzati che volevano una situazione di "deserto” nel settore della Curva Nord. Sono scattate le denuncia sui social e la Digos si sta operando per individuare i responsabili grazie alle immagini a circuito chiuso presente allo stadio. Si è mossa direttamente l'Inter come società, così come la Federcalcio che aveva - come atto dovuto - invitato Dura presa di posizione dell'dopo i fatti accaduti nella serata di sabato quando, durante Inter-Sampdoria , i tifosi della Curva Nord sono usciti dallo stadio. I gruppi organizzati sono usciti come gesto commemorativo per la morte di uno dei capi ultrà, altri sono uscitiche volevano una situazione di "deserto” nel settore della Curva Nord. Sono scattate le denuncia sui social e lasi sta operando per individuare i responsabili grazie alle immagini a circuito chiuso presente allo stadio. Si è mossa direttamente l'Inter come società, così come la Federcalcio che aveva - come atto dovuto - invitato i nerazzurri a collaborare

FC Internazionale condanna con fermezza qualsiasi episodio di coercizione avvenuto sabato sera al secondo anello verde dello stadio di San Siro. Il club, che in ogni sede lotta contro ogni tipo di violenza, ribadisce i valori essenziali di fratellanza, inclusione e antidiscriminazione - ed esprime la sua totale solidarietà nei confronti di quei tifosi che sono stati costretti a rinunciare a ciò che tengono di più: l’amore e la passione per l’Inter. ll club - che si adopera ogni anno per rafforzare il presidio di sicurezza e di sorveglianza all’interno dello stadio - ribadisce nuovamente la sua totale collaborazione con le Forze dell’Ordine per assicurare la tutela dei diritti dei propri tifosi

Questa dunque la presa di posizione della società Inter anche se non viene specificata la possibilità di un rimborso o di un voucher per quei tifosi che avrebbero voluto seguire tutta la partita, ma che sono stati costretti ad uscire dallo stadio sotto minaccia.

