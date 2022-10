In casaè una settimana davvero importante. Prima la gara di Champions contro il, anche se i nerazzurri sono già sicuri della qualificazione agli ottavi , poi lain campionato per lanciare la rimonta alle posizioni di vertice. Si parla, però, anche di quanto è successo al Meazza qualche giorno fa, durante il match contro la Sampdoria . Scene violente quelle viste in Curva Nord con minacce e spintoni ai tifosi che non volevano uscire dallo stadio dopo che era circolata la notizia della morte del capo ultrà Vittorio Boiocchi . Episodi che sono finiti sotto la lente delle forze dell'ordine dopo le diverse denunce fatte sui social da alcuni dei tifosi costretti ad uscire. Per comportamenti violenti si rischia infatti una denuncia per violenza e il Daspo e il presidente federaleha già contattato l'ad nerazzurroper avere le immagini a circuito chiuso del Meazza da girare alla Digos.