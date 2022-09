Monza-Juventus, match della 7a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio U-Power Stadium , match della 7a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio U-Power Stadium si è concluso col punteggio di 1-0, con gol decisivo firmato da Christian Gytkjær . Sentiamo le dichiarazioni a caldo di Marco Landucci, sulla panchina bianconera in virtù della squalifica di Massimiliano Allegri.

Responsabilità

"È un momento difficile, i tifosi non sono contenti e non lo siamo nemmeno noi. Non resta che lavorare per migliorare, ma mi riferisco anche allo staff e all'allenatore. Il mister è squalificato, non può entrare nello spogliatoio. Non l'ho visto".

Sul gruppo

"Il gruppo è sempre stato sano, ottimo. Chiaro, quando mancano 4-5 giocatori importanti si sentono. Ma non deve essere una scusa. I problemi sono risolvibili e sono convinto che miglioreremo. Non ci arrendiamo, le partite vanno avanti, bisogna giocare e prepararci benissimo per le prossime. Ora sembra tutto nero, bisogna ritrovare l'azzurro".

Sui tifosi e la sosta

"Quando perdi è così. I tifosi giustamente contestano, noi dobbiamo stare zitti e lavorare. Sarà dura lavorare nella sosta, dato che quasi tutti saranno in Nazionale. Per me sarebbe stato meglio giocare subito, invece dobbiamo aspettare. Tutti noi dobbiamo cercare di venirne fuori, serve dare un segnale forte"

Su Di Maria

"Bisogna fare meglio, sicuramente. L'espulsione ha condizionato la partita, Angel è stato tartassato. Izzo usa queste tattiche, lui ha reagito ma mi dicono sia stata giusta. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche palla per far gol, ma ora c'è poco da chiacchierare, servono i fatti. Bisogna far meglio, sicuramente. Forse stiamo accusando ancora la sconfitta di mercoledì che è stata una brutta botta".

