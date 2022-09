Juventus-Salernitana, match valido per la sesta giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Candreva e Piatek nel primo tempo e poi di Bremer e Bonucci, quest'ultimo a segno al secondo minuto di recupero su calcio di rigore. Al 95' gol annullato a Milik per un fuorigoco di Bonucci. La gara è stata arbitrata da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Con questo risultato la Juventus sale a quota 10 in classifica e la Salernitana va a 7.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Le pagelle della Juventus

Mattia PERIN 6 - Stavolta non fa il fenomeno su un tiro dal dischetto, come otto giorni fa con Jovic. Può poco sui tiri di Candreva e Piatek, bravo poi nel tenere la porta chiusa.

Juan CUADRADO 4,5 - Gioca un primo tempo da incubo, sbagliando completamente nell'azione del vantaggio granata. Si rialza parzialmente nel finale, spostato a sinistra. E infine viene espulso. Insomma: non si è certo annoiato.

Leonardo BONUCCI 6 - Non commette errori grossolani in difesa, nonostante la sofferenza generale della prima frazione. Nel recupero ha il coraggio, e la fortuna, di trovare il pareggio.

BREMER 6 - Gara a due facce. Difensivamente patisce in un primo tempo complicato per tutti, regalando un rigore alla Salernitana. Poi è proprio lui a riaprire i discorsi.

Mattia DE SCIGLIO 5,5 - Altra prestazione con luci e ombre. Nell'azione del vantaggio della Salernitana non marca Candreva nel migliore dei modi (dal 63' Alex SANDRO 6 - Buon ingresso in campo. Porta vivacità e si guadagna il rigore)

Weston MCKENNIE 5 - Parigi a parte, non si comprende bene che ruolo abbia nell'economia del gioco bianconero. Viene saltato nettamente da Mazzocchi nell'azione del gol di Candreva (dall'85' Matias SOULÉ s.v.)

Leandro PAREDES 5 - Gira il pallone da una parte all'altra del campo, e lo farebbe pure in maniera ordinata se non bucasse completamente il pallone in occasione del raddoppio ospite.

Fabio MIRETTI 6 - Inizia molto bene, calciando per due volte verso la porta di Sepe. Nella ripresa spreca un paio di palloni interessanti e Allegri lo toglie dal campo (dal 63' Nicolò FAGIOLI 6 - Partecipa al forcing finale e sfiora il 3-2)

Filip KOSTIC 6,5 - Ci prova sempre. Ogni tanto sbaglia, ma va lodato. E non è un caso che proprio dal suo sinistro nasca l'assist per l'1-2 di Bremer (dal 79' DANILO s.v.)

Dusan VLAHOVIC 6 - L'anima offensiva della Juve. Si batte, si vede annullare un gol, calcia in porta più di una volta, tiene impegnata una difesa intera. Gli si può rimproverare pochissimo.

Moise KEAN 5 - L'unica buona giocata è l'imbucata per Vlahovic nell'azione del gol annullato. Per il resto, non la becca praticamente mai (dal 46' Arek MILIK 7 - Porta peso, voglia di fare, pericolosità. Colpisce una traversa, poi si vede annullare la rete da tre punti. Non per colpa sua)

All. Massimiliano ALLEGRI 5,5 - Poco da fare: il gioco, ancora una volta, latita. Se non altro ci sono il cuore e la volontà di non arrendersi mai: è già qualcosa.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6 - Fa quel che può per mantenere inviolata la propria porta, non riuscendoci. Ma il suo, su Vlahovic e sul primo tentativo di Bonucci, lo fa.

Dylan BRONN 6 - Tiene a bada Vlahovic per un tempo intero. Dopo l'intervallo la pressione continua della Juve lo manda alle corde.

Flavius DANILIUC 6 - All'esordio da titolare, guida nel migliore dei modi la difesa fino a quando riesce. Come Bronn, dopo un po' inizia ad andare in sofferenza.

Federico FAZIO 5,5 - Buon primo tempo, mentre cede in una ripresa in cui soffre, colpisce un auto-palo (azione comunque annullata per fuorigioco di Vlahovic) e nel finale viee espulso.

Antonio CANDREVA 6,5 - Fiato, senso tattico, esperienza, capacità di cavarsela in serate così. Rapace quando spinge in rete il perfetto cross di Mazzocchi.

Lassana COULIBALY 5,5 - Lotta in maniera valorosa, ma la goffa palla persa che porta al gol di Bremer non può non condizionare concretamente il suo giudizio.

Giulio MAGGIORE 6,5 - Fino a quando la Salernitana può far gioco, organizza più di una ripartenza con ordine. Poi indossa l'elmetto e passa alla difensiva (dall'81' Grigoris KASTANOS s.v.)

Tonny VILHENA 5 - Qualitativo quanto svagato. Ha le potenzialità per fare molto, molto di più. E se evitasse di regalare rigori in maniera così ingenua... (dal 100' Junior SAMBIA s.v.)

Pasquale MAZZOCCHI 7 - Nel primo tempo è semplicemente indiavolato: punta sempre l'uomo e spessissimo lo salta, come in occasione dello 0-1. Può far poco sul terzo tempo vincente di Bremer.

Boulaye DIA 6,5 - Quando recupera palla, la difende e riparte è quasi immarcabile. Purtroppo per lui, ha una sola palla gol per poter far male a Perin (dall'81' Federico BONAZZOLI s.v.)

Krzysztof PIATEK 6,5 - Alla prima da titolare con la maglia della Salernitana, dimostra di aver già affinato l'intesa coi compagni: fa tante cose buone e segna dal dischetto (dal 61' Erik BOTHEIM 5,5 - Tiene la squadra alta, ma non è mai insidioso) (dal 100' Norbert GYOMBER s.v.)

All. Davide NICOLA 7 - Sogna concretamente la vittoria fino al 92' con una squadra compatta, abile in ripartenza, ben messa in campo. Applausi.

