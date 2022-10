Sampdoria-Roma, match valido per la 10a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete di Lorenzo Pellegrini. La gara è stata arbitrata da Marco Di Bello di Brindisi. In virtù di questo risultato i giallorossi superano Lazio e Udinese e arrivano al quarto posto a -4 dalla vetta; la Samp rimane ultima da sola e continua a pedalare alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6.5 – Devastante nel secondo tempo: respinge due volte su Zaniolo e una su Belotti. La Samp rimane in partita grazie a lui

Bartosz BERESZYNSKI 5.5 –Timido e arrendevole. Soffre le zingarate di El Shaarawy e non spinge neanche sotto tortura. Il capitano deve infondere più coraggio.

Alex FERRARI 5 – Fa un solo errore, ma gravissimo. Tocca con la mano il cross di Abraham che regala il rigore della vittoria a Pellegrini. Bocciato.

Omar COLLEY 6 – Più che buona la marcatura su Andrea Belotti. Attento e concentrato.

Tommaso AUGELLO 5 – Molto coinvolto dal punto di vista offensivo, ma quasi mai pericoloso con i suoi cross tagliati. Deve fare di più. (Dal 46° MURRU 5.5 – Inizia con grinta, poi lentamente si spegne)

Tomas RINCON 5.5 – La solita prestazione: tanta garra e pochissima tecnica. Ammonito dopo l’ennesimo fallo ai danni di Pellegrini. (Dal 58° VERRE 6 – Ha più qualità di Rincon, ma la Samp non gira)

Gonzalo VILLAR 5.5 – L’ex di turno entra in campo con il piglio giusto, ma verso metà del primo tempo Mourinho gli appiccica Camara e lo toglie dalla partita. Poca fantasia.

Merih LERIS 6 – In attacco prova a fornire l’ampiezza, mentre in difesa è fondamentale per tamponare l’uragano provocato da Stefan El Shaarawy. (Dal 46° PUSSETTO 5 – Una marea di falli. Praticamente nullo dal punto di vista offensivo)

Filip DJURICIC 6 – Predicatore nel deserto. Cerca di scuotere la Samp entrando dentro il campo e provando a battere qualche traccia interna, ma i compagni non lo aiutano. (Dal 74° SABIRI 5.5 – Non brilla)

Manolo GABBIADINI 5.5 – Voglia di fare? Tanta. Esecuzione? Scarsa. Impossibile raggiungere la sufficienza. (Dal 58° QUAGLIARELLA 5.5 – Un colpo di tacco e poco altro)

Francesco CAPUTO 5.5 – Fa salire la squadra gestendo tanti palloni sporchi. Nella ripresa finisce le energie troppo presto.

All. Dejan STANKOVIC 5.5 – Voleva difendere la "casa" con energia e grinta. Da un certo punto di vista può dirsi soddisfatto, ma se parliamo di cifra tecnica è una valle di lacrime. La Samp ha calciato in porta una sola volta: questo dato è inaccettabile. Mi sento di auguragli buon lavoro. Ne avrà parecchio da qua a novembre.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 – Spettatore non pagante.

Gianluca MANCINI 6.5 – Grandissimo lavoro di Mourinho su questo ragazzo: in una partita con 7 ammoniti riesce a scampare il giallo.

Chris SMALLING 6.5 – Allo United hanno ceduto un giocatore che reputavano finito; alla Roma è arrivato un ragazzo che vale la top5 dei difensori in Italia.

Roger IBAÑEZ 6.5 – Quasi perfetto in tutto quello che fa. Soprattutto negli anticipi.

Nicola ZALEWSKI 6 – Pochi squilli e pochi errori: prestazione di complemento. (Dall’84° KARSDORP SV)

Bryan CRISTANTE 6.5 – Rottura e ordine. Pressing e costruzione. La Roma di stasera gira tutta intorno al cervello del nativo di da San Vito al Tagliamento.

Mady CAMARA 6 – Personalità e dinamismo alla prima da titolare in stagione. Fisicamente una bestia. (Dal 68° MATIC 6 – Gestione del pallone e dello spazio)

Stefan EL SHAARAWY 6.5 – Stop and go. Fondamentale il suo cambio di passo a sinistra per creare la superiorità numerica. Ottimo anche nei tagli e nell’applicazione difensiva. (Dal 74° SPINAZZOLA 6 – Ottimo ingresso, con voglia di giocare)

Lorenzo PELLEGRINI 6.5 – La Samp cerca di toglierlo dalla partita massacrandolo di falli, ma lui non perde la tranquillità e ispira le trame offensive dei giallorossi. Perfetto sul rigore.

Tammy ABRAHAM 6.5 – Senza Dybala ci pensa lui a creare. Viene incontro, dialoga, si apre sulla sinistra e mette in mezzo il pallone da cui nasce il rigore. Imprescindibile. (Dal 68° ZANIOLO 6.5 – Due gol sfiorati e uno segnato in fuorigioco millimetrico. Energia contagiosa)

Andrea BELOTTI 6 – Gioca da prima punta e mette in campo tutte le sue caratteristiche: generosità e lavoro spalle alla porta. Utile anche nei ripiegamenti. (Dall’84° BOVE SV)

All. José MOURINHO 6.5 – Sono sicuro che conosce il minimalismo, perché stasera la Roma ne dà un trattato che lo riporta in voga. Poca bellezza, ma tanta efficacia. Una pressione scientifica e Abraham nel ruolo di Paulo Dybala. Studiate anche le mosse dalla panchina. Il quarto posto è meritato.

