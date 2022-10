Spezia-Cremonese, match valido per la 10a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Dessers, Nzola ed Holm nel primo tempo e del definitivo 2-2 di Pickel al 7' della ripresa. La gara è stata arbitrata dal signor Gianluca Manganiello di Pinerolo.

In virtù di questo risultato lo Spezia aggancia la Fiorentina al 14esimo posto a quota 9 punti. Cremonese che resta invece penultima a quota 4 punti, dopo 10 turni di Serie A.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dello Spezia

Bartlomiej DRAGOWSKI 6: Di certo non perfetto nell'uscita su Lochoshvili in avvio di match. Si riprende con un paio di buoni interventi su Dessers ed Okereke.

Ethan AMPADU 5.5: Il meno positivo del pacchetto arretrato di casa. Sempre in difficoltà sugli inserimenti di Dessers.

Dimitris NIKOLAOU 6:Tante letture interessanti e grande apporto in fase offensiva. Qualche imprecisione in marcatura nella sua area ed un errore in impostazione che darà il là al gol del 2-2 di Pickel.

Mattia CALDARA 6: Da "diesel" qual è, parte in sordina, per poi uscire alla distanza con una serie di interventi provvidenziali su Dessers. Anche lui è imperfetto in marcatura sul 2-2.

Emil HOLM 7: Schierato largo a destra con meno compiti in fase difensiva, non demerita. Insidioso con i suoi cross per Nzola e pericoloso quando si inserisce, come in occasione della rete del 2-1. (dall'80' Daniele VERDE 6: Un gran tiro al volo e tanta voglia di incidere. Ha bisogno di più minuti in campo).

Mehdi BOURABIA 6.5: Lotta come un leone in mezzo al campo, in un match tremendamente fisico ed intenso.

Kevin AGUDELO 6.5: Gotti gli da carta bianca in fase offensiva e lui cerca sempre di aumentare il ritmo, strappando ed imbucando in continuazione. Cala fisicamente alla distanza. (dal 63' Daniel MALDINI, 5.5: Entra male nel match, divorandosi una grandissima occasione e soffrendo la fisicità dei difensori ospiti).

Jakub KIWIOR 6: In mezzo al campo sbaglia poco, dando il via all'azione che porta al 2-1 di Holm. (dal 74' Albin EKDAL, 6: Entra per dare ordine e sicurezza ai suoi. Si piazza dietro e fa il suo senza sbavature).

Kevin AMIAN 5: Dessers è un cliente scomodissimo e lui se ne rende conto dopo 1' di gioco, quando se lo perde in area sull'assist di Lochoshvili. Errore pesante che lo condizionerà per tutto il match.

Emmanuel GYASI 5,5: Meno appariscente rispetto a Nzola ma comunque fondamentale per l'attacco di casa. Sempre ben posizionato e pericoloso con i suoi inserimenti.

M'Bala NZOLA 6: Faro offensivo dei suoi. Trova il gol del momentaneo 1-1 con un siluro da bomber vero. Per il resto del match è costretto a lottare e soffrire, riuscendo comunque a far reparto da solo contro i due centrali ospiti.

Mister Luca GOTTI 6: Buona preparazione del match, con il suo Spezia che domina in lungo ed in largo nel primo tempo. Cala, come spesso gli capita, nella ripresa, quando lui stesso è troppo lento ad inserire forse fresce. Prestazione a metà.

Le pagelle della Cremonese

Marco CARNESECCHI 7: Incolpevole sui gol di Nzola e Holm. Decisivo a più riprese coi miracoli su Gyasi, Maldini, Verde e Nzola.

Leonardo SERNICOLA 6.5: Ingaggia un bel duello con Gyasi sul suo out di competenza, riuscendo, a volte con le "cattive", a contenere l'attaccante di casa. In avanti è invece prezioso con i suoi cross, come in occasione dell'assist per il 2-2 di Pickel.

Matteo BIANCHETTI 4,5: Disastroso quest'oggi. Lascia una prateria a Nzola sul gol del pari e 3' più tardi non è in grado di murare Holm nell'azione che porta al 2-1. Prestazione da dimenticare in fretta.

Luka LOCHOSHVILI 6: Prezioso in avanti con l'assist in avvio di match per Dessers. In fase difensiva soffre la fisicità di Nzola. (dal 78' Johan VAZQUEZ, SV)

Emanuele VALERI 5,5: Meno brillante rispetto al solito. Soffre la fisicità di Holm in fase difensiva e si vede stranamente poco in avanti con le sue sovrapposizioni.

Soualiho MEITE 6: Mette la sua fisicità a disposizione dei compagni di squadra. Prezioso come schermo davanti alla difesa. (dal 46' Santiago ASCACIBAR 6.5: Il suo ingresso in campo scuote i suoi che approcciano alla grande il secondo tempo, riuscendo finalmente a trovare le giuste contromisure in mezzo al campo).

Michele CASTAGNETTI 5.5: Rispetto a Meitè, soffre maggiormente i continui inserimenti dei centrocampisti di casa.

Charles PICKEL 6.5: Inizialmente fatica a trovare la giusta posizione in campo. Cresce alla distanza, trovando il gol del 2-2 con un grandissimo inserimento. (dal 58' Giacomo QUAGLIATA, 6: Entra per dare maggiore copertura e lasciar più campo a Valeri. Rischia poco o nulla in fase difensiva.)

Luca ZANIMACCHIA 5.5: Rischia nel primo tempo con un intervento in area che sarebbe potuto costargli caro. Nel complesso bene in fase di ripiegamento ma troppo poco incisivo sulla trequarti. (dal 58' Felix AFENA-GYAN 5.5: Non riesce a lasciare il segno, sparando sul fondo l'unica buona occasione che gli capita sui piedi. Chance sprecata).

David Chidozie OKEREKE 5,5: Prova qualcuno dei suoi proverbiali strappi senza riuscire però mai a fare la differenza in maniera concreta.

Cyriel DESSRS 6.5: Timbra il cartellino per la seconda partita consecutiva, colpendo a porta vuota dopo pochi secondi. Fatica a rendersi pericoloso per il resto del match, limitato dall'esuberanza fisica di Caldara. (dal 72' Daniel CIOFANI 6: Una buona conclusione da fuori area e poco altro. Ha pochi palloni giocabili.)

Mister Massimiliano ALVINI 6: Si sgola per avvisare l'arbitro che il tempo è scaduto prima del triplice fischio. Restano però seri dubbi sulla reale utilità di questo pareggio per i suoi. 4 punti in 10 giornate non possono farlo restare sereno.

