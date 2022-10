Lo Spezia di Luca Gotti impatta 2-2 con la Cremonese di Alvini. Pronti-via e Dessers porta clamorosamente in vantaggio i suoi dopo appena 2', deviando a porta vuota un grande assist di Lochoshvili. Al 19', Nzola da il via alla fulminea rimonta degli spezzini, silurando Carnesecchi con un destro violentissimo dal limite dell'area. Passano 3' ed Holm completa il lavoro, ribadendo in rete al termine di una confusa azione sugli sviluppi di un corner. Il primo tempo si esaurisce con una serie di occasioni da ambo le parti, con Carnesecchi decisivo con le sue parate e Caldara provvidenziale con le sue chiusure.

Nella ripresa Alvini inserisce Ascacibar a centrocampo. Il cambio porta i suoi frutti perchè gli ospiti dominano in mezzo al campo e trovano il gol del pari al 52' con un inserimento perfetto di Pickel. Dopo il gol, lo Spezia prova a reagire, imbattendosi però in uno splendido Carnesecchi, a più riprese decisivo anche nella ripresa.

In virtù di questo risultato i liguri salgono a quota 9 punti in classifica, agganciando momentaneamente la Fiorentina in 14a posizione in classifica. Ospiti che restano penultimi con 4 punti in 10 gare.

Cyriel Dessers esulta dopo il gol segnato in Spezia-Cremonese Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SPEZIA (4-4-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Holm (dall'81' Verde), Agudelo (dal 63' Maldini), Bourabia, Kiwior (dal 74' Ekdal); Gyasi, Nzola. All. Gotti

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Pickel (dal 58' Quagliata); Okereke, Meité (dal 46' Ascacibar); Zanimacchia (dal 58' Afena-Gyan); Dessers (dal 72' Ciofani). All. Alvini

GOL - 2' Dessers (C), 19' Nzola (S), 22' Holm (S), 52' Pickel (C) Primo tempo 2-1

ASSIST - Lochoshvili (C,0-1), Nikolau (S, 2-1), Sernicola (C, 2-2)

NOTE: AMMONITI - Agudelo (S), Caldara (S)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 9 MOMENTI CHIAVE

2' RETEEEE! SUBITO DESSERS! Spizzata in profondità per l'inserimento di Lochoshvili che riesce a mettere in mezzo scavalcando Dragowski. Implacabile Dessers a ribadire in rete da pochi passi a porta vuota.

19' RETEEEE! NZOLA! 1-1! Il centravanti difende un pallone in area, lo lascia ad Agudelo e poi, una volta chiuso il triangolo, scarica un missile sotto la traversa dal limite dell'area. Tutto nuovamente in parità.

22' RETEEE! PAZZESCO! 2-1 SPEZIA! HOLM! Azione confusissima sugli sviluppi di un corner. Cross di Kiwior, spizzata di Nikolau e stop, controllo e rasoterra perfetto dell'esterno che da due passi non sbaglia.

32' MIRACOLO DI CARNESECCHI! Riflesso del portiere su una conclusione di Agudelo deviata all'ultimo da Gyasi. Gran parata.

Kevin Agudelo in azione durante Spezia-Cremonese - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

34' CARNESECCHI, PROVVIDENZIALE! Numero di Gyasi sulla sinistra, con l'ala che salta Sernicola e conclude con il destro da posizione defilata, centrando il portiere ospite.

42' CALDARA, PROVVIDENZIALE! Disattenzione clamorosa di Holm che lancia Dessers in campo aperto. Provvidenziale la scivolata dell'azzurro che anticipa Valeri a centro area.

52' RETEEEE! 2-2, PICKEL! Cross perfetto dalla destra di Sernicola, inserimento coi tempi giusti del centrocampista e colpo di testa da pochi passi che riporta il match in parità.

55' DRAGOWSKI, PROVVIDENZIALE! Scavetto di Okereke sulla trequarti e violenta conclusione al volo di Ascacibar, con il portiere di casa attento.

78' CARNESECCHI, DECISIVO! Cross teso dalla destra e conclusione a botta sicura da centro area di Maldini che centra però clamorosamente il portiere ospite, divorandosi il 3-2.

L'MVP

M'Bala NZOLA: Faro offensivo dei suoi. Trova il gol del momentaneo 1-1 con un siluro da bomber vero. Per il resto del match è costretto a lottare e soffrire, riuscendo comunque a far reparto da solo contro i due centrali ospiti.

IL PROMOSSO

Emil HOLM: Schierato largo a destra con meno compiti in fase difensiva, non demerita. Insidioso con i suoi cross per Nzola e pericoloso quando si inserisce, come in occasione della rete del 2-1.

IL BOCCIATO

Matteo BIANCHETTI: Disastroso quest'oggi. Lascia una prateria a Nzola sul gol del pari e 3' più tardi non è in grado di murare Holm nell'azione che porta al 2-1. Prestazione da dimenticare in fretta.

