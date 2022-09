"Non è un’intervista. È stata una chiacchierata tra compagni di strada, Allegri e il vecchio giornalista, nata quasi da sola per chiudere incomprensioni passate che un giorno qualunque avremmo dovuto pur risolvere". Parte così l'articolo scritto da Mario Sconcerti oggi per il Corriere della Sera. Proviamo a riassumere i contenuti più importanti, per cercare di capire le idee di Max Allegri circa Parte così l'articolo scritto daoggi per ilProviamo a riassumere i contenuti più importanti, per cercare di capire le idee dicirca il momentaccio della sua Juventus. Ciò che emerge non farà tanto piacere ai tifosi bianconeri.

Tanti errori

"Gli errori sono in tante parti del campo. Sbagliamo passaggi, commettiamo troppi errori tecnici, non contrastiamo, perdiamo il controllo fisico degli avversari".

Juve pensata in un altro modo

"Sono molto dispiaciuto per questa situazione e mi chiedo spesso se ho commesso errori. La prima risposta che mi viene in mente è che la Juve era stata pensata in un altro modo"

A me oggi manca molto Rabiot. Lo discutono in tanti, ma Rabiot fa 13-14 cose buone a partita e sul campo pesa sempre. Torniamo al punto di prima: Rabiot ha tecnica e fisico.

Problemi sulle fasce

"Abbiamo problemi di spinta sulle fasce laterali. Non posso più chiedere a giocatori che hanno corso per tutta la vita di continuare a fare l’intera fascia. Qualcosa manca. Ci fermiamo presto. Questo è compito mio, stiamo lavorandoci ogni giorno. Molti errori però sono tecnici".

Mancano i titolari

"Ma ripeto, questa di adesso è una Juventus virtuale. Sono contento del progetto di mercato, mi è piaciuto. Ma i giocatori in campo non ci sono. Provate a togliere all’Inter o al Milan cinque titolari, poi vediamo se vanno in difficoltà".

