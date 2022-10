Seconda vittoria in campionato dell'Empoli che, a differenza della scorsa settimana contro il Torino, non si fa rimontare e porta al triplice fischio l'1-0 ottenuto con Haas all'11'. Dopo un palo di Destro (di testa al 25' su punizione di Henderson), il Monza va in forcing per tutto il secondo tempo (in cui però all'Empoli viene annullata una rete con Henderson), ma Vicario chiude sistematicamente la saracinesca. Secondo successo in campionato per la formazione di Paolo Zanetti, che sale a 11 punti scavalcando proprio il Monza (alla prima sconfitta della gestione Raffaele Palladino), rimasto a quota 10.

Il tabellino

EMPOLI-MONZA 1-0

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (62' Ebuehi), De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Henderson (79' Marin), Bandinelli (80' Fazzini); Baldanzi (62' Bajrami); Satriano, Destro (70' Lammers). All.: Zanetti.

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Marlon (46' Donati), Pablo Marí (80' Barberis), Caldirola; Ciurria (70' Birindelli), Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina (59' Colpani), Caprari (60' D'Alessandro); Gytkjær. All.: Palladino.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Gol: 11' Haas (E).

Assist: -.

Note - Recupero: 1+5. Espulso: al 95' Rovella (M) per fallo di reazione. Ammoniti: Stojanovic, Destro, Sensi, Henderson, De Winter, l'allenatore del Monza Palladino, Caldirola, Marin.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

9' - SATRIANO A TU PER TU CON DI GREGORIO! Ottimo il lancio di Parisi dalla sinistra: il portiere del Monza respinge in uscita la conclusione dell'attacante dell'Empoli, in prestito dall'Inter, che avrebbe potuto fare molto di più.

11' - GOL DELL'EMPOLI CON HAAS! Cross dalla sinistra di Destro per Satriano e doppio miracolo di Di Gregorio, che respinge anche l'involontario tocco nella propria porta di Caldirola, ma non può nulla sulla conclusione ravvicinata del centrocampista svizzero: 1-0!

Nicolas Haas dopo il gol in Empoli-Monza Credit Foto LaPresse

15' - ATTENZIONE AL MONZA! Gytkjær a tu per tu con Vicario: straordinario intervento in anticipo di De Winter!

25' - PALO CLAMOROSO DI DESTRO! Colpo di testa con palla che finisce sul legno su punizione dalla destra battuta da Henderson!

28' - PUNIZIONE PERICOLOSISSIMA DI SENSI! La palla gira e si alza sopra la traversa dopo una deviazione in barriera di Luperto.

36' - GYTKJÆR! Gran punizione dell'attaccante danese del Monza: palla che esce di un soffio, all'altezza dell'incrocio dei pali.

45'+1 - CARLOS AUGUSTO SULLA GRANDE INIZIATIVA MANCINA DI CAPRARI! Gytkjær la buccia e l'esterno braliano calcia malissimo, all'altezz del dischetto: che occasione persa per il Monza!

51' - GOL ANNULLATO ALL'EMPOLI CON HENDERSON! Punizione a giro dalla lunga distanza dello scozzese: la palla s'insacca nell'angolino senza che nessuno la tocchi ma Destro, partito in offside al momento del tiro, è andato a disturbare Di Gregorio.

53' - MANCINO VELENOSO DI CARLOS AUGUSTO PER IL MONZA! Illusione del gol del pari per il Monza, con la palla che s'infrange sull'esterno della rete!

57' - EMPOLI VICINISSIMO AL 2-0! Palla conquistata da Satriano sulla trequarti e scambio con Baldanzi il cui tiro batte Di Gregorio ma non Donati, che in pratica respinge la sfera con la faccia, sulla linea.

66' - STAFFILATA DI BAJRAMI DA FUORI! Palla a lato di un soffio: Empoli vicino al raddoppio.

68' - CROSS BASSO DI COLPANI E DEVIAZIONE MALANDRINA DI LUPERTO! Straordinario intervento di Vicario, che anticipa la conclusione da due passi dell'accorrente Gytkjær!

Guglielmo Vicario in azione in Empoli-Monza Credit Foto Eurosport

77' - COLPANI! Controllo col destro e conclusione col mancina, appena dentro l'area: palla deviata in calcio d'angolo e a fil di palo!

89' - GIRATA ANGOLATISSIMA DI D'ALESSANDRO! Parata straordinaria di Vicario, che riesce ad arrivare sulla sfera!

MVP

Vicario. Tre-quattro parate che salvano il risultato, dopo le occasioni di raddoppio mancate dall'Empoli col palo di Destro e il gol annullato a Henderson per fuorigioco (dello stesso Destro).

Fantacalcio

PROMOSSO - Haas. Chi si è affidato a lui in mediana tra i fanti allenatori, magari pagandolo pochissimo, è stato lungimirante. Il gol che ha deciso la partita è stato il classico esempio di posto giusto al momento giusto.

BOCCIATO - Marlon. Soffre le iniziative lungolinea di Parisi e Bandinelli. Sostituito all'intervallo.

