Empoli-Monza , match valido per la 10a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Nicolas Haas.. La gara è stata arbitrata da Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Con questo risultato, i ragazzi di Dionisi salgono a 11 punti e superano proprio il Monza (a 10). Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 7,5: tre-quattro parate che salvano il risultato, dopo le occasioni di raddoppio mancate dall'Empoli col palo di Destro e il gol annullato a Henderson per fuorigioco (dello stesso destro).

Petar STOJANOVIC 6: dà tutto, cercando di controllare Caprari. Ammonito e a costante rischio espulsione per l'energia dei suoi interventi, viene sostituito dall'ex Venezia Ebuehi.

Dal 62' Tyronne Ebuehi 6: prezioso nei disimpegni nel "serrate" finale.

Koni DE WINTER 6,5: l'ex Juve Under 23 fa da scudo spesso e volentieri alle iniziative offensive di Gytkjær e compagni.

Sebastiano LUPERTO 7: quanti recuperi, quante diagonali indovinate. Il difensore scuola Napoli si erge tra i migliori in campo.

Fabiano PARISI 6: come sempre particolarmente incisivo sull'out difensivo di sinistra. Suo il lungo traversone per Satriano al minuto numero 9, poi sprecato dall'attaccante in prestito dall'Inter.

Nicolas HAAS 7: chi si è affidato a lui in mediana tra i fanti allenatori, magari pagandolo pochissimo, è stato lungimirante. Il gol che ha deciso la partita è stato il classico esempio di posto giusto al momento giusto.

Liam HENDERSON 7: distributore automatico di ottimi palloni. Suo l'assist per il palo colpito da Destro di testa al 25', così come il gol su punizione a inizio ripresa annullato per posizione di offside attivo dello stesso ex Genoa.

Dal 79' Razvan Marin: sv.

Filippo BANDINELLI 6,5: da mezzala, affonda spesso e volentieri tra le linee offensive.

Dall'80' Jacopo Fazzini: sv.

Tommaso BALDANZI 6,5: mezzapunta interessantissima. Donati gli nega la gioia del gol a Di Gregorio battuto.

Dal 62' Nedim Bajrami 6: entra bene in partita con una staffilata dalla distanza spentasi di poco a lato.

Martin SATRIANO 5,5: poco lucido davanti allo specchio. Al 9' spreca un'occasione d'oro.

Mattia DESTRO 6,5: un palo che trema ancora e grande prova là davanti. Anche se, di fatto, è lui il responabile del gol del 2-0 annullato ad Henderson.

Dal 70' Sam Lammers 5,5: pochi palloni toccati là davanti dall'ex Atalanta.

Mister Paolo ZANETTI 7: vittoria preziosissima in uno scontro diretto da segno rosso sul calendario. Due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte per 11 punti nelle prime 10 partite. Un ruolino perfettamente in linea con l'obiettivo salvezza.

Le pagelle del Monza

Michele DI GREGORIO 7: grandissimi interventi, sia tra i pali che in uscita, quasi alla pari del collega Vicario. Negli immediati istanti precedenti al gol di Haas, compie due autentiche prodezze in rapida successione

MARLON 5: le iniziative lungolinea di Parisi e Bandinelli. Sostituito all'intervallo.

Dal 46' Giulio Donati 6,5: dalla sua, un salvataggio disperato sulla linea di poerta sul tiro di Baldanzi a Di Gregorio battuto.

Pablo MARI 6,5: prestazione di grande esperienza, che sceglie semore bene i tempi d'intervento.

Dall'80' Andrea Barberis: sv.

Luca CALDIROLA 5,5: i vari Destro e Satriano gli sfuggono un po' troppo spesso.

Patrick CIURRIA 5,5: poca spinta da parte dell'ex Pordenone dal suo presidio di metà campo.

Dal 70' Samuele Birindelli 6: subito in campo con grande intensità. Precipitoso, tuttavia in fase conclusiva.

Stefano SENSI 6,5: sempre pericoloso in fase creativa e dal limite.

Nicolò ROVELLA 5,5: parte bene ma è nervoso oltremisura, tanto d farsi espellere nel finle dopo un parapiglia con Fazzini.

Carlos AUGUSTO 6: martello della afscia sinistra brianzola. Anche se a fine primo tempo si mangia un gol grande così.

Matteo PESSINA 5,5: combina pochino, largo sulla sinsitra.

Dal 59' Andrea Colpani 6,5: costruisce, da solo, almeno un paio di ottime occasioni da gol dal limite dell'area.

Gianluca CAPRARI 6: fa ammonire i suoi dirimpettai ma, oltre a qualche gioco di prestigio con la palla tra i piedi, non riesce ad andare.

Dal 60' Marco D'Alessandro 6: partecipa con grinta al forcing finale senza andare centrale il bersaglio grosso.

Christian GYTKJÆR 6: ce la mette tutta, ma finisce per perdere il confronto al copsetto di un super Vicario.

Mister Raffaele PALLADINO 6: prima sconfitta, che doveva arrivare prima o poi, dopo tre esaltanti successi all'esordio assoluto. Il suo Monza, nonostante il ko, crea tantissimo.

