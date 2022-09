La Dea sprinta. La formazione di Gasperini sbanca l'Olimpico e vola in vetta alla classifica: 1-0 contro la Roma grazie a Scalvini, servito da Hojlund e bravo a trovare l'angolino al 35'. I due classe 2003 sono l'immagine della nuova Atalanta, che vola in questo avvio di stagione. I giallorossi si presentano alla sfida senza Dybala, fermato nel riscaldamento da un problema al flessore sinistro, e dopo lo svantaggio sbattono su Sportiello, entrato dopo pochi minuti al posto di Musso, uscito per trauma cranico dopo lo scontro con Demiral. Nella ripresa la Roma protesta per due contatti tra Okoli e Zaniolo (strattonano entrambi), Mourinho viene espulso e Shomurodov ha la palla del pari, ma non trova la porta di testa. La Roma non capitalizza, l'Atalanta fa il colpaccio: Gasperini vola.

Il tabellino

ROMA-ATALANTA 0-1 (primo tempo 0-1)

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (87' Zalewski), Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic (67' Belotti), Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham (79' Shomurodov). Allenatore: José Mourinho.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso (8' Sportiello); Toloi, Demiral, Scalvini (46' Okoli); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (74' Lookman), Ederson (88' Malinovskyi); Højlund (46' Muriel). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Gol: 35' Scalvini (A)

Assist: Hojlund (A)

Ammoniti: Maehle (A), Toloi (A), Hateboer (A), Demiral (A), De Roon (A), Malinovskyi (A)

La cronaca in 9 momenti chiave

8' FUORI MUSSO - Duro scontro con il compagno Demiral: trauma cranico per l'argentino, dentro Sportiello.

35' GOL DI SCALVINI - Grande gol della Dea: lavoro splendido di Hojlund, che scarica al limite dell'area. Controllo e destro a giro rasoterra di Scalvini, pallone nell'angolino.

42' OCCASIONE PER ABRAHAM - L'inglese parte in posizione probabilmente regolare su palla di Pellegrini, evita l'intervento di Sportiello ma si allunga il pallone: sul fondo di centrimetri.

43' SPORTIELLO SU IBANEZ - Altra grande chance per la Roma: il brasiliano si trova da solo davanti al portiere su invenzione di Abraham, chiude il portiere.

45' SPORTIELLO SU ABRAHAM - Altra occasione: sponda di tacco dell'inglese per Matic, che chiude il trianogolo con una palla in mezzo. Conclusione di prima e intervento del portiere.

56' ESPULSO MOURINHO - Zaniolo e Okoli vanno giù insieme nell'area dell'Atalanta, la Roma chiedere rigore ma il primo a fare fallo è il giallorosso. Furioso il portoghese con Hateboer, poi la situazione degenera: tecnico in campo.

73' CI PROVA ZANIOLO - Sinistro a giro dalla destra a cercare il secondo palo, pallone alto non di molto.

88' OCCASIONE CLAMOROSA PER SHOMURODOV - Azione pazzesca di Zaniolo, che si libera con un grande tacco: colpo di testa da ottima posizione e pallone sul fondo.

90' CHE CHIUSURA DI HATEBOER - Shomurodov mette in mezzo con spazio, chiusura decisiva in angolo.

Il momento social

MVP

Marco SPORTIELLO - Decisivo soprattutto nel finale di primo tempo, quando il pareggio è nell'aria: due grandi chiusure su Abraham e Ibanez. Il tutto dopo essere entrato dalla panchina.

Fantacalcio

Promosso. Rasmus HOJLUND – Prende posizione e usa bene il fisico. Quando ha palle in profondità fa fatica, ma è decisivo nel gol di Scalvini: grande lavoro e assist, un +1 prezioso.

Bocciato. Lorenzo PELLEGRINI – Gioca più avanzato vista l'assenza di Dybala, ma non riesce a essere incisivo con il suo talento. Riesce a essere protagonista a intermittenza. Per i fantallenatori, un'occasione persa.

Le pagelle

