Il colpo di mercato che ha scaldato i cuori dei tifosi della Roma verrà presentato domani sera con una cerimonia in grande stile. Paulo Dybala, dopo aver iniziato la preparazione con i compagni in Portogallo, si mostrerà ufficialmente alla gente della capitale al Colosseo quadrato, nella zona dell'Eur. Previsto per le ore 21 lo show al Palazzo della Civiltà italiana, attorniato da maxischermi e stand del club.

L'evento è stato reso noto da un tweet del sistema di mobilità della capitale che dispone il divieto agli spostamenti in zona Eur. Dybala potrebbe esordire mercoledì nel test contro l'Ascoli, partita che si disputerà a porte chiuse. Sabato appuntamento di prestigio contro il Tottenham ad Haifa, in Israele. A meno di un mese dall'inizio del campionato, saranno dei banchi di prova importanti per verificare le condizioni dell'argentino.

