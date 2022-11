La Roma salva (in parte) la faccia ma continua a non vincere e, soprattutto, a deludere: i giallorossi impattano in casa sull'1-1 con il Torino, avanti grazie a Linetty e ripreso solo nel recupero da Matic. Una gara giocata male dagli uomini di Mourinho, salvati soltanto dal rientro in campo di un meraviglioso Dybala, che si procura un rigore poi fallito da Belotti e genera la rete del pari colpendo una traversa incredibile da fuori con il sinistro a giro.

ll primo tempo regala molto equilibrio, tanti errori e poche emozioni: batte un colpo Sanabria in apertura, risponde Zaniolo con un sinistro che spaventa Milinkovic ma si perde alto. Da segnalare solo un rigore assegnato ai giallorossi e poi revocato dal direttore di gara Rapuano per mani in area di Ricci: il centrocampista aveva prima spizzato il pallone di testa.

Nella ripresa, come sempre, la Roma scopre il fianco e viene punita: cross di Singo pennellato al centro e Linetty al 55' batte con un gran colpo di testa Rui Patricio. A scuotere i giallorossi, pessimi anche nella seconda frazione, è il ritorno in campo di Dybala che prende in mano la squadra e crea tantissime occasioni: prima si guadagna nel finale un rigore sbagliato inopinatamente da Belotti, poi colpisce una traversa clamorosa sulla cui ribattuta arriva l'altro subentrato Matic, che supera Milinkovic e firma l'1-1 finale. Un risultato ancora una volta negativo per Mourinho, espulso per proteste da Rapuano: la sua Roma non mostra niente e, al momento, non è all'altezza di lottare per grandi obiettivi.

Il tabellino

Roma-Torino 1-1

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante (70' Tahirovic), Camara (54' Matic), Zalewski (70' Dybala); Zaniolo, Volpato (46' El Shaarawy); Abraham (70' Belotti). All: Mourinho

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno (51' Rodriguez), Zima; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda (30' Singo); Miranchuk (80' Adopo), Vlasic; Sanabria (80' Radonjic). All: Juric

ARBITRO: Rapuano

GOL: 55' Linetty, 90+3 Matic

AMMONITI: 48' Buongiorno, 53' Camara, 86' Dybala, 88' Zalewski, 90'+4 Lazaro

ESPULSI: -

NOTE: recupero 10'

La cronaca in 6 momenti

55 - LIIIINETTY! LINETTY! HA SEGNATO IL TORINO! Bellissimo cross da destra di Singo per il polacco, che con una grande girata di testa batte Rui Patricio!

70 - SI SCUOTE SUBITO LA ROMA CON DYBALA! Conclusione dal limite della Joya, Milinkovic respinge centrralmente.

78 - MILINKOVIC-SAVIC PRODIGIOCO SU EL SHAARAWY! Finta e botta con il destro del faraone, sulla quale il portiere granata si distende e blocca con un gran riflesso!

90+1 - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! L'unica sbavatura della partita di Djidji regala il penalty, fallo netto su Dybala.

90+2 - PALO! INCREDIBILE! BELOTTI SBAGLIA IL RIGORE! Il Gallo spiazza Milinkovic, ma centra il legno: occasione colossale sprecata dalla Roma.

90+3 - MATIIIIIIIIC! MATIIIIIIIIIIC! MATIIIIIIICCC! LA ROMA L'HA RIPRESA! Traversa clamorosa di Dybala, sulla ribattuta calcia al volo Matic che beffa Milinkovic!

MVP

Il migliore - DYBALA: Luce, linfa, prodigio. In 20 minuti scarsi crea da solo più di quanto costruito dalla Roma in una partita intera. Giocatore fenomenale, totalmente fuori contesto.

Fantacalcio

Chi sale - LINETTY: Fantastico nel proporsi con costanza in inserimento, da vero attaccante aggiunto: il gol arriva con un gesto tecnico davvero pregevole.

Chi scende - BELOTTI: Finale da incubo per il Gallo, che sbaglia un rigore fondamentale per la Roma e per la sua stagione. Un'annata terribile per un attaccante ormai smarrito.

Mourinho: "Ho imparato a piangere meno di quanto piangevo in passato"

